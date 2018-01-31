СБУ санкционировала уголовное производство в отношении Александра Дубинского (документ)

Телеканал «1+1» обращается ко всем соответствующим органам с требованием обеспечить беспрепятственное и безопасное ведение журналистской деятельности в Украине.

«1+1 медиа» возмущена действиями следственных органов, которые, на наш взгляд, становятся инструментом сведения счетов людей, находящихся у власти.

Ранее нам стало известно, что заместитель СНБОУ Олег Гладковский обратился в СБУ с требованием начать уголовное производство с обвинением Александра Дубинского в государственной измене, основываясь на его журналистском расследовании, в котором идет речь о том, что первый заместитель главы СНБО Украины занимается бизнесом в России и проводит оффшорные операции.

«Мы опубликовали документы, которые подтверждают, что господин Гладковский ведет бизнес в России невзирая на то, что он является государственным чиновником ответственным за оборону, закупку и продажу оружия и имеет доступ к государственной тайне. В нормальной ситуации все документы, которые мы опубликовали о его деятельности - об офшорных схемах, незаконном обогащении, закупке автомобилей в России, которые у нас продаются под видом чешских, - должны были стать основанием для расследования правоохранительными органами», - комментирует Александр Дубинский.

Читайте такжеЗамсекретаря СНБО обвинил журналиста 1+1 в "госизмене", в ответ получил предложение пари

Сегодня мы получили ответ СБУ на официальный запрос Студии «1+1», в котором подтверждается, что обращение господина Гладковского действительно поступало в правоохранительные органы. Однако СБУ зарегистрировала уголовное производство не по статье «государственная измена», как указано в письме заместителя СНБО, а по статье 259 УПК, усмотрев в результатах журналистского расследования ведущего «1+1» заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, что на наш взгляд, фактически является обвинением журналиста в терроризме. Со своей стороны, мы не понимаем, какие именно действия Александра Дубинского и на каких основаниях могут быть квалифицированы как «заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями».

Нам интересно, эта ситуация является одиночным случаем или постоянной практикой открытия уголовных дел в отношении журналистов? Придерживаясь приведенной логики следственных органов, любой журналист может стать объектом такого уголовное расследования.

Телеканал «1+1» обращается ко всем соответствующим органам с требованием обеспечить беспрепятственное и безопасное ведение журналистской деятельности в Украине.

Напомним, Олег Гладковский является близким другом и партнером действующего президента Украины Петра Порошенко. В своем расследовании Александр Дубинский приводит доказательства, что деньги, заработанные в Украине, через кипрские офшоры инвестируются в российские «дочки» корпорации «Богдан». Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому – тогда еще Свинарчуку. Фамилию он изменил после победы Петра Порошенко на выборах, тогда же получил государственную должность – стал первым заместителем секретаря СНБО. Параллельно с изменением своего статуса, Гладковский маскирует свои российские компании.