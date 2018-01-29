Волкер надеется на скорое возвращение россиян в СЦКК

Это вопрос спецпредставитель США обсудил с помощником Путина Сурковым.

Специальный представитель США по вопросам Украины, посол Курт Волкер надеется, что Россия очень скоро вернет своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Читайте такжеУ Лаврова рассказали о разговоре с Климкиным по выходу России из СЦККОб этом Волкер сообщил журналистам во время телефонного брифинга, передает собственный корреспондент УНИАН.

Он также отметил, что этот вопрос был предметом обсуждения во время его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая состоялась в Дубае 26 января.

«Мы говорили о неотложных вещах, которые могут и должны быть решены, независимо от разрешения конфликта (в целом). Это то, что должно быть сделано сейчас. Что касается немедленных вещей, одна из них - это возобновление участия российских офицеров в Совместном центре по контролю и координационных вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон», - заявил американский дипломат.

Он напомнил, что РФ вывела своих представителей из этой группы в конце прошлого года.

«Есть практические и технические вещи, которые необходимо решить, в частности, какого рода документы эти люди должны иметь, каков статус российских офицеров на украинской земле. Это можно решить. Я надеюсь, что участие российских военных будет возобновлено очень скоро. Это действительно важно для безопасности людей Донбасса», - подчеркнул Волкер.

Другим неотложным вопросом он назвал увеличение количества переходных пунктов через линию соприкосновения, восстановление телефонной коммуникации, обмен заложниками, доступ для Красного Креста.

Спецпредставитель также напомнил, что во время поездки в Украину он планировал посетить восток, но из-за сильного снегопада эта поездка была отменена.

«Но в эту ночь украинская сторона не зафиксировала ни одного нарушения прекращения огня. Это доказывает, что прекращение огня возможно», - отметил Волкер.