В МИД призвали Euronews исправить сюжет про Крым в соответствии с законом

11:29, 24 января 2018
Политика
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"Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews исправить метериал соответствии с законом", - написала Беца.

Иллюстрация / REUTERS

В МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме, в котором журналисты не упомянули о незаконной аннексии полуострова. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews исправить метериал соответствии с законом", - написала Беца.

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Как сообщал УНИАН, Euronews выпустил сюжет о военном обучении для детей из Крыма. В сюжете, который глава МИД Литвы назвал "промыванием мозгов", не упоминается о незаконной аннексии полуострова.

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