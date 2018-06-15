Черномырдин: Была бы моя воля, у вас бы давно была коалиция

Тимошенко двое брюк надо одеть, чтоб не продувало… Лучше было работать с Кучмой… Ющенко другого плана: он рисует, а я не могу рисовать… Премьер не должен улыбаться, а то будет как с Касьяновым…

Экс-посол Российской Федерации в Украине Виктор Черномырдин, коротая последние дни в Киеве, решил на прощание дать пресс-конференцию.

Он начал с истории своего пребывания в Киеве… Часто можно было только догадаться, о чем он говорит.

МЫ НА КОНСТИТУЦИОННОМ УРОВНЕ НИ В РОССИИ, НИ В УКРАИНЕ НЕ УЧЛИ НАШИ ОТНОШЕНИЯ

– В Украине для меня была необычная работа, но, могу сказать, очень интересная. Конечно, за восемь лет много чего произошло в Украине. Годы были непростые. Они были непростые не только для Украины, но и для многих государств, в том числе и для России. События, которые нас сопровождали, были не такие простые, как казалось на первый взгляд.

Моя работа заключалась, как и у любого посла, – в отношениях между государствами. При этом я еще занимался, как специальный представитель президента, торгово-экономическими отношениями России и Украины. И я считал, что это очень важное направление. Хотя это тоже оказалось непростым вопросом… В 90-ые годы, когда мы стали самостоятельными государствами, между Россией и Украиной возникли проблемы, которых мы действительно не ожидали. Все это наложило одно на другое и, естественно, надо было все эти проблемы решать.

Часть моей работы – я не делю ее на основную и не основную – заключалась в том, чтобы отладить механизмы экономических взаимоотношений. Это был непростой вопрос. Он еще и сегодня непростой. И еще потребуются годы…

Все мы живем по главному закону – по Конституции. Действует Конституция в Российской Федерации, действует Конституция в Украине. Но оказалось, что мы на конституционном уровне в какой-то степени не учли ни в Росси, ни в Украине именно наши отношения. Я сейчас говорю о России, потому что я как раз занимался Конституцией, участвовал в ее разработке. Особенно конституционных законов, касающихся экономики России. Именно в этой части мы разошлись.

Наверное, тогда в этом была наша вина, но нам было не до этого. Столько было проблем… Столько проблем. Когда не было чем платить зарплату, когда останавливались заводы… Это было непросто.

Останавливаться было нельзя. Наша задача как раз в том и заключалась, чтобы не допустить сбоя в развитии экономики, тем более с переходом на рыночное условия.

И все эти годы мы шли и отлаживали…

Вы, наверное, помните 2000, 2001 годы, когда наши отношения скатились до девяти миллиардов по товарообороту. Если взять советский период (потому что всегда нужно с чем-то сравнивать) то товарооборот между Украиной и Россией тогда был на уровне 70 миллиардов. Объемы и цифры сами говорят об отношениях. И вот с девяти миллиардов нам удалось закрыть 2008 год с более 43 миллиардов. Даже с учетом того, что 2008 год уже был предвестником этого глобального кризиса, но мы все равно делали все, чтобы не допустить такого резкого спада. И нам это удалось.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ РЕЗАНУЛО ПО ЛЮДЯМ

- Были и трудные моменты, трудные вопросы… Когда страна находится в постоянных выборах, то это явление сложнейшее, тяжелейшее. Для любого государства это – огромные риски, затраты.

А когда выборы по Украине каждые полгода, а еще так случилось, что в несколько туров, то это совсем необычно для всех. Для мировой, по крайней мере, практики. Выборы одни, выборы другие досрочные, выборы следующие надвигаются… Это не может не сказаться на уровне жизни людей. Не может! Это огромные затраты. От этого надо уходить.

Но при этом я бы хотел высказать свою позицию… Прежде всего – это люди, чтобы не резануло по людям. Не заслужили люди этого.

Мы – наше руководство – постоянно говорим о том, что Украина всегда будет нашим стратегическим партнером. По-настоящему стратегическим партнером! И это вытекает из многих вопросов, направлений. Нравится кому-то, не нравится – это уже другое. Но для наших государств, границы которых более трех тысяч километров, когда регионы крепко связанны, особенно приграничные, да и безграничные, по многим связям, в том числе и по людским, это развернуть не удастся, и невозможно. И, главное, не нужно!

Поэтому мы – Россия – думаю, от своей линии отклоняться не будем и не отклонимся. Наши отношения мы будем выдерживать по-серьезному.

Ну а что касается внутренних дел, – это дело каждого государства. Все вытекает из жизни, из тех направлений, из тех деклараций… Как поступить? Здесь никакие подсказки, как многие из вас об этом пишут, какое-то влияние – все бесполезно. Это все разговоры.

Высказывать мнение никому не запрещено, но влиять – это что-то нереально! Для умного серьезного политика главное – своя страна и свой народ. Вот главный показатель. Все остальное – разговоры и рассуждения! Поэтому бы очень хотелось, чтобы вы быстрее решали свои проблемы. Нужна политическая стабильность. Без политической стабильности ну не-воз-мож-но достичь всего остального. Так просто не бывает.

Еще раз повторюсь, за эти годы вся наша жизнь была на виду. Мы были всегда прозрачны и откровенны. У меня нет по жизни такого, чтобы я от чего-то уклонялся. Может быть, это и не всегда кому-то нравилось. Но по-другому просто не мог, не могу и не считаю нужным. Я имею позицию и всегда ее высказываю как здесь, так и в России.

Я не меняю своих убеждений, они могут меняться только по объективным причинам, в силу каких-то других обстоятельств, но не настроения. Поэтому высказываю вам огромную благодарность за нашу совместную работу.

Я ни на кого не обижаюсь, я никогда не обижался… В России в девяностые годы мне доставалось больше и по-настоящему. И было за что. Вы же в какой-то части щадили, может быть не все и не всегда, но я с благодарностью высказываю вам эти слова. Спасибо вам, от вас многое зависит.

ТИМОШЕНКО ДВОЕ БРЮК НАДО ОДЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОДУВАЛО

Потом перешли к вопросам.

– В одном из интервью вы сказали, что Тимошенко хорошо бы иметь брюки… Имея восьмилетний опыт общения с украинскими политиками, дайте, пожалуйста, характеристики основным фигурантам украинской политики. Есть ли шансы у них примириться?

– Что касается Тимошенко, я это на самом деле говорил, а сегодня могу только добавить – ей двое брюк надо одеть, чтоб не продувало. Она такая же… Я ее вижу такой, как я сказал. За некоторых обидно, просто обидно. Не буду говорить, чтобы совсем не обидеть. Нельзя так поступать…

Личностное должно быть на втором плане, нельзя выпячивать. Ну нельзя! Такова природа политики.

ПОСОЛ У ВАС БУДЕТ МОЛОДОЙ, ЧЕРНЯВЫЙ – БЫВШИЙ МИНИСТР

– Каким будет ваш главный совет вашему приемнику? Правда ли, что им будет Карасин?

– Я только что разговаривал с Карасиным. Спрашиваю его: «Ты когда приедешь? Ты уже посол». А он: «Я ж не собирался и не собираюсь».

Нет, будет не Карасин. Григорий Борисович – отличный дипломат, высочайшего класса. Он прошел все карьерные ступени дипломатии. Но у него есть серьезная работа в МИДе. У нас очень много дел, проблем и очень многие проблемы замыкаются на Григории Борисовиче. Он достойный, но будет здесь другой.

…Все будет также зависеть от решения Украины… Процедура же такая – нескоропостижная. Будете иметь дело с молодым, нормальным, симпатичным.

– Есть ли у него украинские корни?

– Вот не могу сказать по корням… Чернявый такой. Совет? Тут трудно советы давать, я не очень горазд. Но для Украины я, конечно, совет дам – быть очень внимательным, ничего не забывать, обещаний не давать, контролировать себя, потому как за нашими действиями всегда есть последствия. Он разумный, бывший министр, серьезный.

Я, ПО-МОЕМУ, ПЕРЕБОРЩИЛ В СРОКАХ, ПОЭТОМУ НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ

– Вы работали при двух президентах – Леониде Кучме и Викторе Ющенко. С кем легче работалось?

– Работать сюда я приехал только потому, что это Украина. Мне бы во сне не приснилось, что я вдруг буду послом. И я бы никуда не поехал, ни в какую-то там державу, экзотическую страну… Никогда! Поехал в Украину, потому что очень многое зависит у нас от наших отношений в развитии наших обществ. Я не считал для себя, что это какая-то не такая должность для меня. Ничего подобного. Вы же никогда не могли заметить, что я как-то не так относился к своей работе. Считаю, что это очень важная работа, нужная.

Я мог и раньше отсюда уехать. Период восемь лет – это достаточно, даже сверхдостаточно. Я, по-моему, переборщил в сроках, поэтому надо заканчивать. Я с удовольствием еду домой, с удовольствием буду работать в Москве.

Моя работа будет связана в экономическом плане со всеми странами СНГ, в том числе с Украиной. Украину уже не вырвешь отсюда. Это навсегда. Поэтому я с удовольствием буду приезжать сюда.

ЛУЧШЕ БЫЛО РАБОТАТЬ С КУЧМОЙ – МЫ ОБА ДИРЕКТОРА

- Конечно, было лучше работать с Леонидом Даниловичем. Мы и до этого работали: я был премьером и он был премьером, потом он стал Президентом, я – премьером. Мы тесно сотрудничали. У нас, по сути дела, подготовка – он директор завода, я директор завода. Я министр, а он так и был директором завода. У нас все в подходе, по стилю... Конечно, все закладывается в раннем возрасте и формируется. Мы оба стали в молодом возрасте директорами. Потому нам было все вопросы легко решать. Мне не надо было переспрашивать, точно так же и ему не надо было переспрашивать. Если решили, то решили. В этой части просто мне комфортнее было.

Я не люблю дураков, ему трудно объяснять, легче послать. Правильно только… В направлении правильном.

ЮЩЕНКО ДРУГОГО ПЛАНА: ОН РИСУЕТ, А НЕ МОГУ РИСОВАТЬ

- Виктор Андреевич… Он другого плана. Он финансовый работник, крупный банковский работник. В банках говорят одно, деньги держат в другом, не говорят, сколько, и правильно делают.

Дело в том, что у нас просто разные подходы. Я с уважением к нему отношусь как к человеку, мы и раньше были знакомы. Он романтик, он рисует… Это хорошие качества. Я не рисую, не могу рисовать, а если нарисую, то мало не покажется.

Это же интересно, разве в этом что-то плохое есть?! Мы многих знаем, которые пишут стихи, правда, их лучше не читать…

Еще раз скажу, как к человеку я к нему с уважение отношусь. И раньше относился.

У нас с ними были откровенные разговоры, до выборов… Я встретился со всеми руководителями партии его блока. Поговорили как следует, и я потом поделился своим мнением с Виктором Андреевичем. И Виктор Андреевич знает мою позицию. Потому я не думаю, что у него есть на меня за что обижаться.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НЕ ДОЛЖЕН УЛЫБАТЬСЯ, А ТО БУДЕТ КАК С КАСЬЯНОВЫМ

- Относительно премьер-министра… Премьеры должны, как говорится в народе, как папы Карло убираться. В правительство не ходят, чтобы их поблагодарили… Благодарят других и в другом месте. И в правительстве даже не нужно на это наедятся.

Правительство должно видеть на много вперед. Каждый это делает в силу своего характера, образованности. По этому у всех стиль разный. Я, например, в правительстве мало говорил, никогда не улыбался.

Так не до улыбок было… Я когда-то в молодости очень уважал Косыгина и думал, почему он всегда такой смурной, нахмуренный, но когда сам пришел в правительство, часто его вспоминал.

Как-то на столетии Косыгина в Кремле я сказал такую фразу: «И не дай Бог, премьер начнет улыбаться!» – и надо же, через две недели Касьянова (премьер-министра России) сняли. А он уже улыбался и такой вальяжный…

Там не до улыбок.

ЕСЛИ БЫ БЫЛА МОЯ ВОЛЯ, У ВАС БЫ ДАВНО БЫЛА И КОАЛИЦИЯ, И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.

– Вы, когда говорили о российско-украинских отношениях, сказали, что от своей линии отступать не будете. Можете ли уточнить, от какой именно линии?

– Я имел и имею в виду – о наших российско-украинских отношениях. Надо их развивать, расширять. Именно в развитии я вижу наши отношения, в углублении, в серьезном углублении наших отношений.

Это нужно и для России, и для Украины – не в меньшей мере.

Я не сторонник напрягать свою экономику, свой народ в ущерб каких-то политических неувязок. Надо находить разрешения. А это будет выгодно для обеих сторон. Это не просто чье-либо желание, это серьезная необходимость. Это надо делать, и мы будем делать.

– Говорили, что вас отозвали, потому чтовы не обеспечили создание широкой коалиции между ПР и БЮТ...

– Если бы была моя воля, у вас бы давно была и коалиция, и все остальное. Если была б моя воля… Поэтому есть коалиция, нет коалиции… Наверное когда-то что-то будет другое. В задачи посла или человека из другого государства такое не входит. Это дело внутреннее.

Иногда читаю: «Все побежали к американскому послу, вторые побежали к этому послу…» Никто никуда не бегает, а если и бегает, то не от большого ума. Это внутренний вопрос, это серьезный вопрос. По-другому я этого даже не понимаю.

Конечно, я бы хотел… Должен сказать, что в России переживают за то, что происходит здесь. И где бы я ни появился, меня спрашивают: «Ну когда они, ну что они? Ну когда там все пройдет?» Поэтому это все серьезно, двумя словами не объяснишь.

Я даже себе представить не могу, чтобы ко мне кто-то приехал и начал советы давать. Не знаю, как бы он вышел из кабинета. Я бы до такого не дошел. Думаю, другие тоже.

ОГРЫЗКО, КОГДА ВЫЗЫВАЛ МЕНЯ В МИД, ВЫПОЛНЯЛ СВОЙ ДОЛГ, ТЕПЕРЬ ИСПОЛНЯЕТ ДРУГОЙ ДОЛГ

– Вы не обижаетесь на наш МИД, что он, было, вызвалвас на ковер за ваши высказывания?

– Что вы?! Я ни на кого не обижаюсь. Каждый делает свое дело в силу своего понимания. Вот и все. Потому как там министр, с чего это он вдруг… Нет, я не обижаюсь. Он, наверное, считает, что он прав, хотя он никогда не будет прав, по таким случаям.

Он выполнял свой долг… Правильно, неправильно, это уже другой вопрос. Он, наверное, считал нужным так делать. Теперь исполняет другой долг…

– Можете сказать, что именно мешает Украине и России развивать отношения?

– С нашей стороны нам ничего не мешает. Абсолютно. Как говорится, должна быть дорога в двухстороннем движении, должно быть желание, действия… Я даже не знаю, как это правильно сказать. Вы этот вопрос должны задать своему руководству.

– Какому именно?

– У нас в России одно руководство. А у вас вот видишь… Какому руководству?

– А вы с каким именно работаете?

– Я работаю со всеми. Вот вчера встречался с Президентом Виктором Андреевичем, а сейчас закончим, поеду встречаться с Юлией Владимировной.

Записала Ксеня Лесив