Минюст назвал дату встречи всех вовлеченных в процесс возможного обмена заложников

На пятницу, 5 января, запланирована очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

Читайте такжеПосольство Германии: дальнейший обмен заложников должен быть проведен быстро"Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа (Ирина) Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы, потому что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации", - сказал Чернышев.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщил, что в отношении 14 из 73 украинских заложников, освобожденных из плена контролируемых Россией боевиков, возбуждены уголовные производства по фактам дезертирства.

"Все службы, ведомства, группы и т.д. - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобожденных не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: в отношении них есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - написал он.