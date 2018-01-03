В ближайшее время нет перспективы согласовать с РФ вопрос миротворцев на Донбассе - Марчук

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отмечает, что в ближайшее время нет перспективы согласовать с Российской Федерацией возможность размещения миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом он сказал 2 января в эфире "5 канала".

Читайте такжеПрогресса в вопросе миротворцев на Донбассе нет, но усилия следует продолжить - МИД ЛитвыОткровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то решить положительное", - сказал Марчук.

Он пояснил, что миротворческие операции бывают разными.

"Для Украины могут быть пригодными два вида, это (миротворческая операция) по поддержанию мира, и есть второй вид миротворческой операции - это принуждение к миру. И первый и второй вариант ООН использовала в разных ситуациях, по-разному, но есть опыт. Принуждение к миру предполагает применение оружия самими миротворческими контингентами в отношении нарушителей или в отношении тех, кто на них нападает, то есть на этот вариант Россия никогда не согласится - принуждение к миру", - сказал Марчук.

"Она и сейчас не соглашается на поддержание мира, на миротворческую операцию по поддержанию мира", - отметил представитель Украины.

По его словам, миссия по поддержанию мира возможна, когда стороны договариваются о необходимости введения такого компонента, когда возникают недоразумения, нарушения в условиях, когда есть согласование по соблюдению мира.

"Договоренность есть, надо только поддержать, развести, растянуть (силы) подальше, затем (ввести) переходные временные администрации в некоторых местах под эгидой ООН", - сказал Марчук.

"Одним словом, исходя из того, что сейчас уже на всех уровнях заявили, кроме Путина, заявили главари и ОРДО и ОРЛО, я, к сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы, хотя это не означает, что этот вопрос не надо пробивать", - сказал Марчук.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он заявил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

11 ноября министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германии имеют практически готовый проект резолюции ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

16 декабря Климкин выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.