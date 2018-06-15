Финансовый скандал в ВР: кто же протащил 100 миллионов на расходы депутатов?

Премьер-министр заявила, что это позор – о покупке жилья депутатам не может быть и речи... Именно Литвин поставил вопрос о необходимости увеличения расходов на ВР... Интервью с Олегом Ляшко 3 июня парламент, увеличив акциз на пиво, одновременно почти на 100 миллионов гривен поднял собственные расходы. Это предложение прозвучало с парламентской трибуны от члена фракции БЮТ Олега Ляшко. Некоторые депутаты – члены коалиции, обвинили в эдакой “финансовой неискренности” саму фракцию БЮТ, лидер которой премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что держит курс на сокращение расходов государственного аппарата.

Прокомментировать ситуацию мы попросили господина Ляшко.

Олег Валериевич, вас и всю вашу фракцию упрекают за голосования, которым увеличены расходы на содержание Верховной Рады. Для чего это было сделано? Предложение об увеличении на 97 миллионов гривен расходов на Верховную Раду – не моя личная инициатива. Это было сделано по решению заседания совета руководителей фракций, которое прошло 3 июня под председательством спикера Владимира Литвина. Для полной ясности я хочу напомнить хронологию этих событий. 2 июня Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в бюджет из-за того, что за это не голосовали фракции коммунистов и Партии регионов. В то же время комитет по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять этот правительственный законопроект за основу и в целом.

По решению комитета как заместитель председателя я был уполномочен докладывать этот законопроект в зале. Потому утром 3 июня я выступил с парламентской трибуны и призывал депутатов проголосовать за включение в повестку дня и рассмотрение этого законопроекта. Им предусматривалось повышение акцизов на пиво. А полученные вследствие этого дополнительно свыше 280 миллионов гривен правительство предлагало распределить таким образом: на приобретение инсулина больным диабетом – 160 миллионов гривен, 105 миллионов – на водообеспечение Львова, 22 миллиона – на реконструкцию Шевченковского заповедника в Каневе. И именно за это я призывал проголосовать депутатов. В проекте закона сначала не содержалось никаких предложений об увеличении финансирования Верховной Рады.

Но в 12 часов 3 июня в кабинете спикера парламента состоялось заседание руководителей фракций. После этого председатель комитета по вопросам бюджета Николай Деркач, который принимал участие в упомянутом заседании, сообщил мне, что руководители фракций приняли решение увеличить финансирование парламента, и дал мне соответствующий текст, который я и вынужден был озвучить из трибуны. И когда я выступал, я сказал не “предлагаю увеличить”, а “предлагается увеличить”. Подчеркиваю: я лишь озвучил то, что было принято на согласительном Совете руководителями фракций. Обратите внимание на стенограмму того заседания: Литвин сообщает, что руководители фракций приняли решение рассматривать этот законопроект без обсуждения. Очевидно, всем было понятно, что неудобно обсуждать увеличение расходов на Верховную Раду. Таким образом закон проголосовали. А затем, когда я посмотрел детальную роспись, куда предлагается направить эти расходы, я отказался визировать текст данного закона. Потому что из 97 миллионов гривен, дополнительно выделенных на содержание Верховной Рады, 20 миллионов предлагалось направить на приобретение жилья народным депутатам. Я всегда был категорически против. Поэтому сообщил руководителю аппарата парламента Валентину Зайчуку, что отказываюсь визировать такое распределение.

В присутствии руководителей секретариата бюджетного комитета я еще позвонил премьер-министру Юлии Тимошенко и также сообщил ей о том, что на совещании руководителей фракций было решено 20 миллионов гривен направить на приобретение жилья депутатам. Премьер-министр заявила, что это позор и стыд и поддержала мою позицию, что о покупке жилья депутатам не может быть и речи. Потому аппарат вынужден был переделывать распределение расходов, и как следствие, вот куда идут деньги: на выплату премий и стипендий – 1,5 миллиона, на бесплатный проезд депутатов в избирательные округа – 7 миллионов, на завершение реконструкции админздания по улице Садовой №3 – 13 миллионов, на погашение кредиторской задолженности 2008 года за капремонт админзданий – 16 миллионов, на заработную плату работников столовой, управления жилых домов, автобазы, управления админзданиями, на оплату энергоносителей на коммунальные услуги – в целом 40 миллионов. В СМИ сказано, что увеличена на 1 миллион гривен финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса. Но в действительности речь идет о выплате задолженности по зарплате работникам санатория “Нижняя Ореанда” и санаторного комплекса «Дюльбер». Также 3 миллиона гривен предусмотрено на выплату задолженности за трансляцию пленарных заседаний по телевидению и радио.

Следовательно, детальная роспись этих расходов была сделана до голосования в зале или переделана уже после голосования? Каким является механизм... Депутаты проголосовали за увеличение расходов на Верховную Раду, а затем аппарат подает к комитету предложения о делении этих расходов. И, как я уже говорил, мы в бюджетном комитете эти предложения не завизировали. Премьер-министр была против самой нормы увеличения любых расходов на содержание Верховной Рады.

Но у нас не было выбора: если не проголосовать закон, то больные диабетом не получают деньги на инсулин, а львовяне будут и дальше без воды. То есть нам фактически выкрутили руки: мы вынужден были вместе с инсулином голосовать и за увеличение финансирования ВР.

Можете ли сказать, депутаты каких фракций претендуют на квартиры? (Известно, что БЮТ вроде бы отказался от претензий на жилье). Депутаты из всех фракций претендуют. И депутаты из некоторых фракций, в частности Валерий Бондык из фракции Партии регионов, уже даже имеют на руках судебные решения, которые обязывают парламент предоставить им жилье или возместить его стоимость.

Все же таки хотелось бы понять: это спикер Литвин протащил норму об увеличении расходов на Верховную Раду (потому что закрыты все коммунальные долги парламента) или это Партия регионов выбивала деньги, чтобы приобрести своим депутатам жилье? Я не присутствовал на том заседании совета руководителей фракций. Но те, кто там был, мне сообщили, что именно Владимир Литвин поставил вопрос о необходимости увеличения расходов на Верховную Раду, и все присутствующие с этим согласились.

Я же недаром обратил ваше внимание на то, что 2 июня фракция Партии регионов не голосовала за рассмотрение законопроекта о внесении изменений в бюджет. И только 3 июня, после согласительного совета, эта фракция согласилась голосовать за этот законопроект. Поэтому я делаю вывод, что фракция ПР не возражала против увеличения расходов на Верховную Раду, так как из них 20 миллионов планировали потратить на приобретение жилья для депутатов.

Разговаривала Маша Мищенко