Финансовый скандал в ВР: кто же протащил 100 миллионов на расходы депутатов?
Премьер-министр заявила, что это позор – о покупке жилья депутатам не может быть и речи... Именно Литвин поставил вопрос о необходимости увеличения расходов на ВР... Интервью с Ляшко
Премьер-министр заявила, что это позор – о покупке жилья депутатам не может быть и речи... Именно Литвин поставил вопрос о необходимости увеличения расходов на ВР... Интервью с Олегом Ляшко3 июня парламент, увеличив акциз на пиво, одновременно почти на 100 миллионов гривен поднял собственные расходы. Это предложение прозвучало с парламентской трибуны от члена фракции БЮТ Олега Ляшко. Некоторые депутаты – члены коалиции, обвинили в эдакой “финансовой неискренности” саму фракцию БЮТ, лидер которой премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что держит курс на сокращение расходов государственного аппарата.
Прокомментировать ситуацию мы попросили господина Ляшко.
Олег Валериевич, вас и всю вашу фракцию упрекают за голосования, которым увеличены расходы на содержание Верховной Рады. Для чего это было сделано?Предложение об увеличении на 97 миллионов гривен расходов на Верховную Раду – не моя личная инициатива. Это было сделано по решению заседания совета руководителей фракций, которое прошло 3 июня под председательством спикера Владимира Литвина. Для полной ясности я хочу напомнить хронологию этих событий. 2 июня Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в бюджет из-за того, что за это не голосовали фракции коммунистов и Партии регионов. В то же время комитет по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять этот правительственный законопроект за основу и в целом.
По решению комитета как заместитель председателя я был уполномочен докладывать этот законопроект в зале. Потому утром 3 июня я выступил с парламентской трибуны и призывал депутатов проголосовать за включение в повестку дня и рассмотрение этого законопроекта. Им предусматривалось повышение акцизов на пиво. А полученные вследствие этого дополнительно свыше 280 миллионов гривен правительство предлагало распределить таким образом: на приобретение инсулина больным диабетом – 160 миллионов гривен, 105 миллионов – на водообеспечение Львова, 22 миллиона – на реконструкцию Шевченковского заповедника в Каневе. И именно за это я призывал проголосовать депутатов. В проекте закона сначала не содержалось никаких предложений об увеличении финансирования Верховной Рады.
Но в 12 часов 3 июня в кабинете спикера парламента состоялось заседание руководителей фракций. После этого председатель комитета по вопросам бюджета Николай Деркач, который принимал участие в упомянутом заседании, сообщил мне, что руководители фракций приняли решение увеличить финансирование парламента, и дал мне соответствующий текст, который я и вынужден был озвучить из трибуны. И когда я выступал, я сказал не “предлагаю увеличить”, а “предлагается увеличить”. Подчеркиваю: я лишь озвучил то, что было принято на согласительном Совете руководителями фракций. Обратите внимание на стенограмму того заседания: Литвин сообщает, что руководители фракций приняли решение рассматривать этот законопроект без обсуждения. Очевидно, всем было понятно, что неудобно обсуждать увеличение расходов на Верховную Раду. Таким образом закон проголосовали. А затем, когда я посмотрел детальную роспись, куда предлагается направить эти расходы, я отказался визировать текст данного закона. Потому что из 97 миллионов гривен, дополнительно выделенных на содержание Верховной Рады, 20 миллионов предлагалось направить на приобретение жилья народным депутатам. Я всегда был категорически против. Поэтому сообщил руководителю аппарата парламента Валентину Зайчуку, что отказываюсь визировать такое распределение.
В присутствии руководителей секретариата бюджетного комитета я еще позвонил премьер-министру Юлии Тимошенко и также сообщил ей о том, что на совещании руководителей фракций было решено 20 миллионов гривен направить на приобретение жилья депутатам. Премьер-министр заявила, что это позор и стыд и поддержала мою позицию, что о покупке жилья депутатам не может быть и речи. Потому аппарат вынужден был переделывать распределение расходов, и как следствие, вот куда идут деньги: на выплату премий и стипендий – 1,5 миллиона, на бесплатный проезд депутатов в избирательные округа – 7 миллионов, на завершение реконструкции админздания по улице Садовой №3 – 13 миллионов, на погашение кредиторской задолженности 2008 года за капремонт админзданий – 16 миллионов, на заработную плату работников столовой, управления жилых домов, автобазы, управления админзданиями, на оплату энергоносителей на коммунальные услуги – в целом 40 миллионов. В СМИ сказано, что увеличена на 1 миллион гривен финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса. Но в действительности речь идет о выплате задолженности по зарплате работникам санатория “Нижняя Ореанда” и санаторного комплекса «Дюльбер». Также 3 миллиона гривен предусмотрено на выплату задолженности за трансляцию пленарных заседаний по телевидению и радио.
Следовательно, детальная роспись этих расходов была сделана до голосования в зале или переделана уже после голосования?Каким является механизм... Депутаты проголосовали за увеличение расходов на Верховную Раду, а затем аппарат подает к комитету предложения о делении этих расходов. И, как я уже говорил, мы в бюджетном комитете эти предложения не завизировали. Премьер-министр была против самой нормы увеличения любых расходов на содержание Верховной Рады.
Но у нас не было выбора: если не проголосовать закон, то больные диабетом не получают деньги на инсулин, а львовяне будут и дальше без воды. То есть нам фактически выкрутили руки: мы вынужден были вместе с инсулином голосовать и за увеличение финансирования ВР.
Можете ли сказать, депутаты каких фракций претендуют на квартиры? (Известно, что БЮТ вроде бы отказался от претензий на жилье). Депутаты из всех фракций претендуют. И депутаты из некоторых фракций, в частности Валерий Бондык из фракции Партии регионов, уже даже имеют на руках судебные решения, которые обязывают парламент предоставить им жилье или возместить его стоимость.
Все же таки хотелось бы понять: это спикер Литвин протащил норму об увеличении расходов на Верховную Раду (потому что закрыты все коммунальные долги парламента) или это Партия регионов выбивала деньги, чтобы приобрести своим депутатам жилье?Я не присутствовал на том заседании совета руководителей фракций. Но те, кто там был, мне сообщили, что именно Владимир Литвин поставил вопрос о необходимости увеличения расходов на Верховную Раду, и все присутствующие с этим согласились.
Я же недаром обратил ваше внимание на то, что 2 июня фракция Партии регионов не голосовала за рассмотрение законопроекта о внесении изменений в бюджет. И только 3 июня, после согласительного совета, эта фракция согласилась голосовать за этот законопроект. Поэтому я делаю вывод, что фракция ПР не возражала против увеличения расходов на Верховную Раду, так как из них 20 миллионов планировали потратить на приобретение жилья для депутатов.
Разговаривала Маша Мищенко