Адвокат Януковича обвиняет командующего ВМС Украины в сдаче Крыма россиянам

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Сердюк в ходе допроса обвинил командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко в том, что это он, а не его подзащитный, виновен в том, что россияне аннексировали Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос Воронченко проходит в очень эмоциональной обстановке.

Адвокат Сердюк несколько раз спросил Воронченко, почему он, как командир воинской части в то время, не принял мер для предотвращения ее захвата, и в целом - почему он и его подчиненные не противодействовали агрессии россиян.

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На эти упреки Воронченко ответил, что фактически Вооруженные силы Украины не могли в то время противодействовать аннексии, поскольку на протяжении 2010-2012 годов был изменен порядок командования военными формированиями ВСУ в Крыму, и все приказы мог отдавать один человек - командующий Военно-морскими силами. Также он добавил, что россияне готовились к аннексии еще с января 2014 года: существенно усилили свое присутствие на полуострове, запаслись горюче-смазочными материалами, а также в течение зимы 2014 года усилили свое перемещение по полуострову без согласования с украинской стороной.

Кроме того, Сердюк спросил Воронченко, почему ВСУ в Крыму признали Турчинова главнокомандующим при том, что Янукович, по убеждению адвоката, не был смещен с поста президента конституционным способом.

Председательствующий по делу судья Владислав Девятко заметил на это, что ему не известно, что Воронченко когда-либо занимал должность судьи Конституционного Суда, а следовательно, он не может давать оценку актам, принятым парламентом, в том числе и о назначении Александра Турчинова исполняющим обязанности президента.

Также Воронченко добавил, что во время аннексии он не получал приказа применять оружие, а только привести его в боевую готовность, что и было сделано.