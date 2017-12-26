Суд вернул сыну Авакова заграничный паспорт - СМИ

Соломенский райсуд вернул Александру Авакову паспорт для выезда за границу и снял электронный браслет.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в суде. Соответствующее решение было принято в пятницу, 22 декабря.

По словам источника, Александр Аваков также просил отпустить его в Италию до 14 января.

По данным ТСН.ua, дело по закупке рюкзаков, в котором фигурирует Александр Аваков, могут передать в суд до конца января 2018 года.

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Ранее сообщалось, что 31 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Чеботарю и Авакова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн, но 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

3 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что электронных браслетов для исполнения решения суда в отношении сына Авакова нет. Однако позже Аваков-младший сообщил, что ему все же надели электронный браслет.