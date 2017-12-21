Игорь Коломойский лаконично прокомментировал обвинения Данилюка в адрес Луценко

Бизнесмен и бывший акционер национализированного "ПриватБанка" Игорь Коломойский отрицает заявление министра финансов Александра Данилюка, что ему якобы помогает генпрокурор Юрий Луценко.

"П**дит. Данилюк п**дит", - так лаконично Коломойский прокомментировал заявление главы Минфина изданию LB.ua.

Он также добавил, что "у нас к комментатору-педофилу добавился комментатор-сексуальный домогатель, который из фейкового события сделал повод не отвечать за свои преступления перед украинским народом".

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Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк потребовал немедленной отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Кроме того, он обвинил генерального прокурора в якобы затягивании процесса расследования возможных злоупотреблений бывшими руководителями и собственниками "ПриватБанка". При этом в отношении действующих руководителей банка, Минфина и НБУ активно возбуждаются уголовные дела и ведется расследование.

Луценко отреагировал на требование министра финансов отправить его в отставку. "Рассматриваю его заявление как банальное желание избежать уголовной ответственности", - заявил глава ГПУ.

Генпрокурор напомнил, что летом он уже обращался к Кабмину с требованием уволить Данилюка после того, как Государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату Данилюком 700 тыс. гривень налогов.