Минюст просит Каплина и других нардепов не прикрываться мандатом для захвата помещений

Министерство юстиции призывает народных депутатов воздержаться от силового проникновения в административные здания.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

В министерстве напомнили, что сегодня в 9 часов утра в приемную министра юстиции Павла Петренко ворвалась группа из 30 человек, возглавляемых народным депутатом Сергеем Каплиным. Депутат и неустановленные на данный момент лица выломали двери и захватили помещение административного здания Министерства юстиции.

Представители Минюста сообщили группе людей, которая ворвалась в министерство, что Петренко находится в Кабинете министров на правительственном совещании, а затем примет участие в заседании правительства, которое традиционно проходит по средам.

Читайте такжеБорется за титул самого бедного депутата: журналисты рассказали, кто такой Каплин (видео)

«Эта информация не вызвала никакой реакции, а группа граждан, которые вместе с Каплиным ворвались в ведомство, в грубой форме заявила о нежелании покинуть административное здание. Освободить служебные помещения от захватчиков удалось только после прибытия сотрудников Национальной полиции, которые выполнили свои обязанности и вывели людей с территории админздания», - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что «сотрудники Министерства юстиции предоставили правоохранителям все необходимые показания и видеозапись с камер наблюдения, которая подтверждает факт грубого захвата помещений гражданами под руководством Каплина».

Минюст отдельно подчеркивает готовность диалога как с народными депутатами, так и с гражданами без необходимости незаконного проникновения в административное здание.

«Мы призываем народных депутатов воздержаться от силового проникновения в административные здания, прикрываясь своим депутатским мандатом. В то же время мы отмечаем, что Минюст не поддается на подобные провокации и откровенное хулиганство», - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы Каплина, «секретари обкомов СПУ со всей страны во главе с председателем Социалистической партии Каплиным с самого утра вошли в Министерство юстиции Украины с требованиями исполнить решение Высшего административного суда и зарегистрировать решение легитимного съезда СПУ и законно избранное руководство».

В полиции сообщили, что правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений о событиях в госучреждении. В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются обстоятельства конфликта.