В случае проведения выборов, в Раду прошли бы восемь партий - опрос

В случае проведения выборов, в Верховную Раду попали бы восемь политических сил, преодолевших 5-процентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рейтинга поддержки партий и политических лидеров в декабре 2017 года, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос показал, что, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине декабря, то 6,5% респондентов проголосовали бы за партию «ВО «Батькивщина»; 5% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»; 4,1% - за партию «Оппозиционный блок»; 3,9% - за партию «За жизнь»; 3,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко; 3,3% - за партию «Гражданская позиция»; 2,8% - за партию «Объединение «Самопомич»; 2% - за партию «ВО «Свобода»; 1,4% - за партию «УКРОП»; 1,2% - за Аграрную партию; 1,2% - за партию «Движение новых сил»; 0,7% - за партию «Народный фронт»; 0,5% - за партию «Видродження»; 0,5% - за Социалистическую партию; за другие партии проголосовали бы всего 0,8%.

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Вместе с тем, 3,6% опрошенных вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 17,1% - решили не участвовать в голосовании, 38,7% - не определились, за кого голосовать, 2,8% - отказались отвечать на вопросы.

Таким образом, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 38% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине ноября):

17,2% проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»; 13,4% – за партию «Блок Петра Порошенко»; 10,7% – за партию «Оппозиционный блок»; 10,2% – за партию «За жизнь»; 10,2% – за Радикальную партию Ляшко; 8,8% – за партию «Гражданская позиция»; 7,4% – за партию «Объединение «Самопомощь»; 5,4% – за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»; 3,7% – за партию «УКРОП»; 3,2% – за Аграрную партию; 3,1% – за партию «Движение новых сил»; 1,8% – за партию «Народный фронт»; 1,4% – за партию «Возрождение»; 1,4% – за Социалистическую партию; за другие партии – всего 2,2%.

КМИС проводил исследование со 2 по 14 декабря 2017 года. Методом личного интервью было опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по четырехступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.