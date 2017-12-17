В помещении Октябрьского дворца, который штурмуют сторонники Саакашвили, находятся дети

В помещении Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) на ул. Героев Небесной сотни, где сторонники экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михэила Саакашвили попытались захватить его для своего штаба, находятся дети.

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Об этом сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Только что Михаил Саакашвили призвал группу своих боевиков захватить Октябрьский дворец. Там сейчас проходит новогодний детский утренник. Внутри сотни детей и их родителей», - написал он.

По словам Геращенко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев поручили обеспечить безопасность детей, а также сохранить общественный порядок, «используя силу закона».

«С этой целью здание Октябрьского дворца оцеплено силами правоохранителей. Несмотря на все провокации, в результате которых Михаил Саакашвили хочет пролить кровь украинцев, у него это не получится!», - подчеркнул советник главы МВД.

«Призываю представителей независимых СМИ зайти сейчас в киноконцертный зал и спросить мнение родителей о возможности захвата здания, где их дети получали радость от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой», - добавил Геращенко.

Позднее председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлил, что в помещении Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) на ул. Героев Небесной сотни проходит детский праздник.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Князев призвал участников акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михеилом Саакашвили, не совершать провокации и пытаться проникнуть в Октябрьский дворец.

«Уважаемые митингующие! Призываю вас не совершать провокации в Октябрьском дворце, где именно сейчас происходит детский праздник. Это переходит все границы человеческого понимания», - подчеркнул он.

В то же время, как свидетельствует афиша Октябрьского дворца, 17 декабря в его помещении запланированы два концерта (дневной в 15.00 и вечерний в 19.00) всемирно известного оркестра Гленна Миллера под руководством Уила Салдена ("The World Famous Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden»).

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент» пытались ворваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб, но на пути им стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.