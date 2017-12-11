Саакашвили могут ликвидировать российские спецслужбы - прокурор

Спецслужбы РФ могут попытаться ликвидировать экс-президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в зале суда один из прокуроров.

«В настоящее время установлена информация в установленном законом порядке ГУ СБУ в Киеве и Киевской области о том, что по имеющейся информации... спецслужбы РФ принимают меры для выхода через своих доверенных лиц в Украине на Саакашвили и Дангадзе, с целью выяснения деталей разговора между ним и Курченко для дальнейшего установления граждан РФ, которые могут быть причастны к документированию преступной деятельности Курченко, Саакашвили и Дангадзе», - сказал он.

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«Одним из вариантов дестабилизации ситуации в стране может иметь место инициирование спецслужбами РФ попытки ликвидации Саакашвили и Дангадзе», - добавил прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения лидеру партии «Руху новых сил», экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря.

Во время заседания суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе прокурора Александра Говорущака.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.