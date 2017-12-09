НАБУ опубликовало видеоматериалы обыска, который провели в Минюсте

Национальное антикоррупционное бюро вечером 8 декабря опубликовало видеоматериалы обыска, который его сотрудники провели в Министерстве юстиции Украины утром в пятницу.

Также на странице НАБУ в Facebook размещена стенограмма комментария руководителя одного из подразделений детективов антикоррупционного бюро Александра Кареева.

По его словам, НАБУ настаивает, что «законность обыска на Городецкого, 13 была подтверждена сегодня постановлением следственного судьи Соломенского суда Киева».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура сегодня начала уголовное производство после поступления соответствующего заявления заместителя министра юстиции.

По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, в ГПУ поступило заявление об уголовном правонарушении за подписью заместителя министра юстиции. В заявлении указывается на проведение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции Украины по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 13 в г. Киеве. В заявлении также указывается на то, что обыск был проведен в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины.

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По данному факту Генпрокуратурой внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство.

Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что сегодня утром сотрудники НАБУ «незаконно провели обыск» в здании Министерства юстиции.

По ее словам, «в 7:15 без постановления суда в здание Минюста ворвались сотрудники НАБУ, незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри».

Она отметила, что «когда в половине девятого на работу пришли сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход».

Позже в Бюро заявили, что детективы проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции.

Отмечалось, что неотложность следственного действия была обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.