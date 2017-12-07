Геращенко объяснил, почему полиция не задерживает Саакашвили

Правоохранители не предпринимают «резких действий» по задержанию экс-президент Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили, чтобы избежать кровопролития. Об этом заявил советник главы МВД, народный депутат из фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

«Потому что самое большое желание Саакашвили, Сакварелидзе и других – это пролить много крови для того, чтобы говорить, что нас бьют. Мы не предоставим им таких вариантов», — сказал Геращенко, слова которого передает InfoResist.

По словам Геращенко, Саакашвили находится в розыске и скрывается в палаточном городке на площади Конституции. При этом, говорит советник главы МВД, Саакашвили «окружил себя боевиками».

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«Он находится в розыске по подозрению в сотрудничестве, получению денег со стороны российского олигарха, бывшего человека из окружения Януковича господина Курченко. Верховной Раде и всей стране были продемонстрированы кадры, как ближайший человек из окружения Саакашвили после Сакварелидзе – господин Дангадзе – получает деньги от представителей Курченко», — сказал он.

Помимо этого, подчеркнул он, «Саакашвили организовал побег из-под стражи», что также является уголовным преступлением.

Как сообщал УНИАН, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.