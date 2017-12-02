Экс-посол США в Украине прокомментировал идею Порошенко про референдум о вступлении в НАТО

Сомнения по поводу рациональности проведения в Украине референдума по вступлению в НАТО и ЕС выразил бывший посол США в Украине, а ныне эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер, передает Голос Америки.

Читайте такжеЭкс-посол США: При отсутствии реформ Запад может решить, что Украина "ремонту не подлежит""Не уверен, что это имеет смысл, учитывая нехватку поддержки идеи предоставления Украине плана по членству в этих организациях. Лучше было бы углублять практическую кооперацию", - прокомментировал заявление Порошенко Пайфер.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Петр Порошенко выразил убеждение, что в будущем в Украине пройдут референдумы по поводу вступления в НАТО и Евросоюз.