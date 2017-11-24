Юнкер рассказал, о чем пойдет речь на саммите "Восточного партнерства"

11:08, 24 ноября 2017
Политика
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Юнкер не доволен всем происходящим в Украине, но в целом, по его мнению,  развитие идет в правильном направлении.

фото УНИАН

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что проходящий сегодня в Брюсселе саммит «Восточного партнерства» - это саммит развития отношений с соседними странами, а не саммит расширения.

Читайте такжеВ Брюсселе открывается саммит "Восточного партнерства"Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал перед началом работы саммита, отвечая на вопрос о европейских стремлениях Украины.

«Вопрос сейчас не о расширении, не о вступлении Украины. Мы развиваем самые лучшие отношения с Украиной. Я не доволен всем происходящим, но в целом развитие идет в правильном направлении», - констатировал Юнкер

На вопрос о европейских стремлениях стран «Восточного партнерства» президент Еврокомиссии ответил: «Это не саммит о расширении или вступлении, мы развиваем наши отношения с важными соседями».

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Новость в сюжете: Саммит "Восточного партнерства"
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