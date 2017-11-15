США продолжают рассматривать вариант предоставления Украине летального оружия - Госдеп

США продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл на брифинге в Киеве.

Читайте такжеТрампа настоятельно призвали предоставить Украине оружие - The New York TimesПо его словам, во время переговоров с президентом Петром Порошенко, в частности, обсуждался вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения.

«Предоставление летального оружия Украине является одним из вариантов, которые мы рассматриваем. Как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летального оружия является одной из возможностей, которые продолжают быть на рассмотрении», - заявил Митчелл.