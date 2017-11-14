В Польше заявили, что СБУ не пускает поляков в Украину из-за исторических высказываний

СБУ запрещает въезд полякам в Украину из-за исторических высказываний. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки в интервью Польскому агентству прессы, текст которого обнародован на сайте посольства Польши в Украине.

Читайте такжеПольша ждет от Украины готовности к разговорам, а не ультиматумов - МИДВ частности, на вопрос, действует ли запрет на пропуск в Польшу лиц с антипольскими взглядами из Украины, Цихоцки ответил, что да. «Мы не обязаны об этом информировать. Этот запрет будет «вручаться» при попытке пересечения границы лицом или лицами из списка, о котором вы спрашиваете», - заявил он.

Кроме того, он добавил, что уже две недели продолжается публичная дискуссия относительно запрета, а между тем мало кто обратил внимание на очередные запреты на въезд в Украину польских граждан, которые СБУ принимает уже не первый год.

«Пользуясь случаем, я бы хотел обратить внимание на то, что уже две недели идет публичная дискуссия по поводу нашего запрета, а между тем мало кто обратил внимание на очередные запреты на въезд польских граждан, которые месяцами или годами принимает Служба безопасности Украины в отношении ученых, общественных деятелей, представителей органов самоуправления после того, как они критически или грубо высказывались на тему исторической политики украинского государства. Речь идет не о тех взглядах, которые находят поддержку со стороны польского правительства или каким-то образом отражают политику польского правительства, тем не менее этих людей коснулись санкции украинской стороны. И они также узнали о запрете въезда для них на границе», - заявил Цихоцки.

На уточнение, как много в списке украинцев, которым запрещен въезд в Польшу, представитель польского МИД ответил: «От разговора на тему, кто и куда въедет, я бы хотел говорить на тему, почему до такого состояния должно было дойти. Мы говорим о чиновниках - представителях украинского государства, а не о газетах, представителях аналитических центров, университете или ансамбле песни и танца; о лицах, которые принимают решения, которые не только бьют по чувствам поляков, отрицая Волынское преступление, но и допускают прославление украинских формирований, которые коллаборировали с нацистской Германией. Следовательно, это в то же время не столько антипольские, сколько антиевропейские взгляды, отрицающие все то, ради чего отдавали жизни и здоровье многие украинцы во время Революции достоинства».