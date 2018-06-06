Скандал вокруг Минобороны: сколько будет стоить солдатская колбаса Еханурову?

Вчера Юлия Тимошенко обнародовала факты коррупции в Минобороны при организации питания солдат и закупки горючего. “Самый яркий пример: колбаса самого низкого качества покупалась по 68,4 грн. за килограмм, тогда как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.”, - сказала премьер, пользуясь данными проверки ГлавКРУ. В Минобороны сразу ответили, что считают отчет КРУ “необъективным и предвзятым, обнаруженные отдельные недостатки “подгонялись” под заранее подготовленные выводы”. “Фактически, речь идет о служебном подлоге, осуществленном в интересах одной политической силы и направленном на втягивание Министерства обороны в политический конфликт”, - убеждены в силовом відомтсві. В политических и медиа-кругах начали активно обсуждать возможность отставки министра обороны Юрия Еханурова.

Чтобы выяснить ситуацию, УНИАН обратился к военным экспертам.

Анатолий Гриценко, экс-министр обороны ШУТИТЬ С СИЛОВОЙ СТРУКТУРОЙ НЕ НУЖНО

Рыба начинает гнить с головы, но, к величайшему сожалению, чистят ее из хвоста...

Я могу говорить о том периоде, когда был министром обороны. Каждый новый день начинался с изучения справки обо всех случившихся правонарушениях, и безотлагательно принимались решения. Если фиксировались факты взяточничества и финансовых злоупотреблений, я в рамках своих полномочий снимал погоны и освобождал людей от должностей. Кроме того, они подпадали под действие правоохранительных органов.

Сейчас у меня на столе лежат бумаги, которые свидетельствуют о фактах злоупотреблений в министерстве, которые зафиксированы в документах ГлавКРУ и в отдельных обращениях предпринимательских и других структур. Я их перенаправлял для проверки в прокуратуру, в правительство, в само Минобороны...

Как осуществлялось снабжение при моем руководстве? Объявлялся тендер. Условия тендера были обнародованы на официальном сайте Минобороны. Мы пытались привлечь как можно больше фирм-поставщиков, чтобы получить самые выгодные условия и наилучшие цены. Я лично контролировал проведение тендера, очень придирчиво относился к участникам. Цены, по которым покупали продукты при моем руководстве, всегда были ниже рыночных. Иначе и быть не могло – потому что и тогда, и сейчас поставщики хотели получить госзаказ.

В Министерстве обороны я не украл ни копейки, поэтому нормально себя чувствую.

Я знаю, что готовится проект постановления об освобождении Еханурова. Уже третий. На этот раз фракцией БЮТ. Проект Василия Киселева лежит еще с декабря месяца. Вчера Рыбаков внес свой.

Думаю, голосование за отставку Еханурова будет результативным. Мириться с тем, что происходит в армии, парламент не будет. А Президент публично вчера сказал, что он не будет вносить представление на освобождение Еханурова. Значит, нужно взять кому-то ответственность на себя. Оставлять армию без ответа на те вопросы и обвинения, которые прозвучали на заседании правительства, нельзя. Шутить с силовой структурой не нужно.

Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения ПРОИСХОДИТ МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ, ЯКОБЫ СРЕДСТВА НА АРМИЮ ВЫДЕЛЯЮТСЯ

У меня нет конкретных документов по этому поводу, потому я не могу ни подтвердить факты краж в Минобороны, ни опровергнуть.

У нас уже длительное время не происходит развития армии. Я в этом вижу вину не столько Министерства обороны, а самой системы распределения и выделения средств. Тот же стабилизационный фонд, который существует сегодня, использовать его для развития вооруженных сил фактически будет невозможно, потому что свыше 70% средств спланировано выделять на последний месяц года. То есть армия эти средства не сможет освоить. Это значит, что происходит манипуляция общественным мнением, будто-то средства на армию выделяются.

Во времена, когда министром был Анатолий Гриценко, было несколько фактов коррупции в армии, которые он обнародовал, официально довел до общественности.

Скандал вокруг Минобороны - это как раз ортголосок той непрозрачности, которая существует в министерстве.

Голодные солдаты, конечно, представляют угрозу безопасности Украины. Представляют угрозу склады с неутилизированными боеприпасами. Представляет угрозу армия, которая не перевооружается, которая не может адекватно ответить сегодня на вызовы военного характера. Все это составляет угрозу.

Армия не развивается. И эта угроза, возможно, даже больше, чем потенциальные коррупционные сделки, которые могут иметь место.

Думаю, к выборам в армии вряд ли что-то может измениться.

Дмитрий Тимчук, руководитель Центра военно-политических исследований СИТУАЦИЯ В МИНОБОРОНЫ – ЭТО, СКОРЕЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ

Для того, чтобы делать выводы, нужно иметь решение суда, генпрокуратуры или определенных государственных институтов. Заявлять на высшем уровне, что в Министерстве обороны коррупционеры – недопустимо, как по мне. Я допускаю, что в нашей стране как в Минобороны, такие в любых других ведомствах, не все чиновники кристально чисты и честны. Но для обвинений есть установленный законом порядок.

Ехануров - хороший менеджер, который способен сформировать работающую команду. В этом плане, глядя на назначение и на алгоритм принятия решений, будучи человеком, который, возможно, в некоторых военных вопросах не очень тонко разбирается, он прислушивается к точке зрения настоящих специалистов. К решению важных задач, касающихся развития вооруженных сил, он всегда привлекает профессионалов. И это очень правильно. У нас часто в Вооруженных силах было так, что чье-то личное мнение сразу концептуально начинало внедряться в жизнь, а затем оказывалось, что это ошибочное мнение, что она требует больших ресурсов или вообще неоправданна.

Что касается нынешней ситуации в Минобороны – это, скорее, политический заказ. Я не исключаю, что факты коррупции есть, как есть они в любой государственной структуре. Армия не отрезана от общества. Нельзя сказать, что во всем государстве коррупции нет, а в армии есть. Правовая культура государства распространяется на все сферы.

Отставка Еханурова не решит проблем армии. Эта система складывалась в начале 90-х, когда серьезного контроля за деятельностью таких структур как армия не было. Эту систему нужно ломать еще очень долго. Борьба с коррупцией должна происходить не только в армии, но и во всем государстве. Если говорить о коррупции, то нужно начинать с начальников складов. Ведь смена министра на их деятельность не повлияет.

Сейчас не идет речь о том, что солдаты голодны. Большая угроза безопасности страны - это не то, что они голодны, а то, что они не научены, не способны выполнять поставленные задачи ввиду своей боевой выучки и имеющейся технической оснащенности. В прошлом году мы говорили о том, что денег на боевую подготовку выделяется недостаточно. В этом году выделили в 24 раза меньше. Средства, которые идут на продовольственное обеспечение, питание личного состава, - это первоочередные расходы Минобороны, которые финансируются в полном объеме. Солдаты только питаются, и все. Больше они ничего не делают. Разве что могут подметать плац или красить заборы. Они не стреляют, не ездят – вот в чем проблема.

Опрашивала Анна Ященко