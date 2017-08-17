Посол Британии считает, что благодаря реформам Киев "движется вверх, а не вниз"

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф считает, что благодаря реформам Киев "движется вверх, а не вниз".

Об этом дипломат заявила в Twitter.

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"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, есть вопросы, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", - отметила Гоф.

Как известно, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала "The Economist", Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов.

В частности, украинская столица занимает сто тридцать первое место из 140. За последние 5 лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций. Его показатели в рейтинге снизились на 21,4%.