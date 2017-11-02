Польский сенатор: в вопросах исторической памяти Украина ведет себя как варвар

Польский сенатор и историк Ян Жарин обвинил Украину в варварском поведении в вопросах исторической памяти. Об этом он заявил в интервью wPolityce, отвечая на вопрос о ситуации вокруг польских могил в Украине, передает ЕвроПравда.

Читайте такжеПрезидент Польши призвал к "исторической правде" относительно Волынской трагедииСенатор заявил о наличии многомерного кризиса в польско-украинских отношениях, который был вызван "серьезными и глубокими культурными различиями между Польшей и Украиной".

"Украина не хочет принадлежать римской цивилизации. Она ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти. В нынешней внешней политике у нас много общего, у нас есть много позитивных предложений. Но взаимные отношения будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что гораздо более глубокие отношения происходят из культурного измерения", - заявил сенатор.

При этом, он считает, что решение по выходу из "кризиса" должна найти Украина. "Решение сейчас – на стороне Украины. В ней есть ключ к тому, хочет ли она быть с Польшей, с польской культурой. Украина должна ответить, хочет ли она взять на себя совместную ответственность за древнюю материальную культуру в современной Украине", - заявил Жарин.

Он пояснил, что под этой материальной культурой следует понимать кладбища, места захоронений и последнего упокоения поляков, "которые до сих пор не были отмечены присутствием креста, что является надлежащим символом памяти о погибших и убитых поляках при различных обстоятельствах".

"Поляки погибли в этих районах во время Первой мировой войны. Могилы, которые существуют со времен боев легионов, сентября 1939 года, со времени геноцида на Волыни... Это события, связанные с польским наследством в XX веке... Если мы не поймем эту простую истину с украинской стороны, тогда наша "дружба" будет все более отдаленной", - заявил Жарин.