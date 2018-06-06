Эксперты о Балоге и Ульянченко

Последние выходные ознаменовались двумя политическими событиями в оранжевом лагере – губернатора Киевской области Веру Ульянченко избрали председателемсовета партии “Народный союз «Наша Украина», последние месяцы находящейся в «коматозном» состоянии, и глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога подал в отставку. Кто следующий возглавит Секретариат? Остаться ли и в дальнейшем Балога с Виктором Ющенко? Чем поможет «Нашей Украине» назначение Ульянченко? Об этом мы спросили у политиков и экспертов.

Анна Герман, народный депутат, ПР: УЛЬЯНЧЕНКО УМЕЕТ ИЗ ВРАГОВ ДЕЛАТЬ ДРУЗЕЙ

Отставка главы канцелярии Президента – не такое уж событие, которое должно влиять на жизнь в Украине. Один секретарь уходит, другой приходит. Однако, к сожалению, в нашем государстве роль руководителя СП завышена...

Думаю, Балога останется с Президентом и будет помогать ему на президентских выборах.

Что касается Веры Улянченко... Помню времена, когда Олег Рыбачук и Вера Ульянченко руководили офисом Ющенко. Тогда работа этого офиса была достаточно эффективной. Считаю, что Вера Ивановна очень коммуникабельный человек, она умеет находить компромисс. Умеет из врагов делать друзей. А это сейчас Ющенко очень нужно, потому что ему наделали врагов в избытке.

Думаю, что Вера – это очень хороший выбор.

Будет ли она главой СП? Мне трудно сказать, но, думаю, это была бы не худшая кандидатура. Мне эта женщина всегда импонировала тем, что она в худшие для нас времена – в 2005 году – когда к нам относились как к врагам, пыталась искать компромисс и понимание с каждым человеком.

Ксения Ляпина, народный депутат, НУ–НС: УЖЕ ЕСТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УЛЬЯНЧЕНКО

То, что Виктор Балога может возглавить избирательный штаб Ющенко, – из сферы фантастики. Это мне напоминает, как Единый центр провозглашался президентской партией... То есть когда желаемое Виктора Ивановича выдается за действительное.

Почему? Потому что для этого нет никаких политических оснований. Потому что руководителем штаба кандидата в Президенты может быть только политически приемлемая фигура.

Почему Балога подал в отставку? Потому что завалил работу...

Что касается его преемника. Могу сказать только о критериях. Это не должен быть самоцельный политик с самоцельными политическими амбициями, а менеджер, который будет заботиться об эффективности работы Президента. Политик в таком институте власти, как Президент Украины, должен быть один – сам Президент. А все остальные – это персонал, который обеспечивает его работу.

Что касается Веры Ульянченко. Хочу отметить, что Веру Ивановну назначили не с нуля. Она уже более месяца вместе с Романом Безсмертным работают над тем, чтобы возродить организационную структуру в «Нашей Украине». Уже даже есть первые результаты этой работы – опять начали работать исполкомы, стали погашать задолженность по зарплате. Потому что идеологической властью в партии был Президент, а вот технологической власти не было.

Приведет ли Вера Ивановна «Нашу Украину» в ЕЦ? Категорически – нет! Она об этом ясно сказала. У нее таких планов нет, и никто перед ней не ставит такой задачи. Главное – это выполнять задания Виктора Ющенко, потому что он неоспоримый лидер НСНУ.

Александр Волков, бывший народный депутат: ЧЕГО-ЧЕГО, А УМА БАЛОГЕ НЕ ЗАНИМАТЬ

То, что отставка Виктора Ивановича муссируется не первый день, говорит о том, что в отношениях Ющенко и Балоги не все в порядке.

Понимаете, здесь не должность Балоги основное, а чисто человеческие отношения. Только доверие Ющенко к Балоге может держать такого человека, как Виктор Иванович, на этом посту.

Поэтому можно сделать вывод, что доверие ухудшилось. Думаю, сегодня пик их непонимания дошел до высшей точки.

То, что Балога может возглавить избирательный штаб Ющенко на президентских выборах, абсолютно не соответствует действительности. Чего-чего, а ума Балоге не занимать. Он понимает, что становиться капитаном полузатопленного “Титаника” нет никакого смысла. Он этим не только дискредитирует свою политсилу, которую неформально возглавляет, но и себя, потому что он не сможет добиться благоприятного результата для прежнего шефа. Поэтому я не верю в то, что Балога может возглавить избирательную кампанию Ющенко.

Ходит много домыслов относительно следующего главы СП. Однако я считаю, что среди тех претендентов, которые называются, самая сильная фигура Веры Ульянченко. Но не понимаю, нужно ли ей это делать. Она сейчас на своем месте, и, думаю, смысла переходить в администрацию Президента нет. Тем более, что создать ей свою команду не дадут, а идти подгребать за кем-то мусор она не будет и не сможет.

Администрация Президента – это не команда единомышленников, там каждый сам по себе. Там выстраиваются отношения между заместителями главы Секретариата и руководителями управлений не с главой СП, а именно с Президентом. Потому на ее месте, я бы этого не делал.

Игорь Тарасюк и Роман Безсмертный – это слабоватые люди для такой должности.

Если Ющенко примет абсолютно бессмысленное решение баллотироваться на должность Президента, то руководитель его администрации должен быть руководителем его избирательного штаба.

Бессмертный уже был на этом посту, он доказал, что абсолютно непригоден к такой работе, Тарасюк в принципе не способен предпринимать такие политические шаги. Он бизнесмен, поэтому пусть и занимается своим делом. Потому я не вижу достойной кандидатуры, кроме Веры Ульянченко.

Думаю, судьба «Нашей Украины» с Верой Ульянченко не очень изменится. Все-таки руководителем партии остается Ющенко, и именно от него зависят реформы, которые должны произойти в этой политсиле.

Президентские выборы не за горами, после них НУ не будет иметь даже той силы, которую имеет сегодня. Думаю, эта партия закончит, скажу так скромно, свое существование как и «За ЕдУ» (“За Единую Украину”), органиованная Кучмой.

Олесь Доний, народный депутат, НУ–НС (Народная самооборона): ДЛЯ БАЛОГИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ ПРЕЗИДЕНТА ОПАСНО

У Балоги сильная хватка, и если он поможет набрать Ющенко один-два процента, то будет хорошо. Но не больше. Поэтому я бы не советовал Ющенко идти на выборы.

Возглавить избирательный штаб Ющенко для Балоги было бы наилучшим вариантом. Так он бы не выпал из команды Ющенко, потому что если он уйдет от него окончательно, против него будут вести войну все. А так он будет находиться под его определенной защитой.

Поэтому, по идее, даже отставка с главы Секретариата не должна означать полный разрыв отношений с Виктором Ющенко. Если Ющенко с уходом Балоги почти ничего не теряет, то для самого Балоги остаться без Президента – опасно.

Что касается нового назначения. В СМИ уже называют несколько кандидатов, но, думаю, решение Ющенко может быть вполне неожиданным. На что-что, а на неординарные, спонтанные кадровые решения Ющенко способен.

«Наша Украина» переживает сейчас наихудшие времена, и реально политическое лидерство Виктора Ющенко не привело к консолидации политэлиты в самой партии. Поэтому не думаю, что Вера Ульянченко в состоянии на большую реорганизацию в партии. Она хороший менеджер и не больше. В действительности сейчас достаточно много зависит от поведения Вячеслава Кириленко. Сила, которой он положил начало – «За Украину» – это сепаратное движение для НУ. Любая новая политическая сила должна быть вне пределов партии.

Опрашивала Ксеня Лесив