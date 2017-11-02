Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе (видео)

В Киеве задержан на взятке руководитель одного из управлений Государственной авиационной службы Украины. В настоящее время проводятся обыски в помещении Госавиаслужбы, а также по месту жительства фигуранта.

Читайте такжеДело о "рюкзаках МВД": НАБУ пришло с обысками к сотрудникам НацполицииКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, 2 ноября следователи совместно с оперативниками Главного управления КЗЭ СБУ задержали чиновника Госавиаслужбы, который требовал $7 тыс. неправомерной выгоды.

Отмечается, что за указанные средства чиновникобещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и в дальнейшем оказывать содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

«Руководителя задержаны «на горячем» сразу после получения им второй части оговоренной суммы в размере $3 тыс. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им тысячи долларов взятки», - говорится в сообщении.