На Житомирщине будут судить медиков исправительной колонии за взятку в $ 5 тысяч

На Житомирщине задержанным на взятке в 5 тыс. долларов руководителям больницы Райковской исправительной колонии грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

«Следственный отдел прокуратуры Житомирской области закончил досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды начальником больницы при Райкивской исправительной колонии и его заместителем», - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что начальник многопрофильной больницы при Райкивской исправительной колонии и его заместитель обвиняются в вымогательстве и получении от осужденного 5 тыс. долларов взятки за подготовку в суд ходатайство об освобождении осужденного от отбывания наказания по болезни.

Обоих руководителей задержали 2 августа следователи прокуратуры совместно с сотрудниками спецподразделения «К» центрального аппарата Службы безопасности Украины.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

На время досудебного расследования медиков отстранили от должности.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, медики требовали от осужденного 5 тыс. долларов взятки за подготовку ходатайства в суд, чтобы освободить его от дальнейшего отбывания наказания по болезни.

Правоохранители задержали их в Бердичеве 2 августа этого года во время получения взятки в 5 тыс. долларов.