В полиции сообщили о минировании здания, где НАБУ проводит обыски у сына Авакова

Аноним сообщил о минировании здания в центре Харькова, где Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, сегодня, 31 октября, в 12.34 в дежурную часть поступила информация о закладке взрывчатки в здании по адресу: улица Мироносицкая, 22.

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По данным полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и представители взрыво-технического управления харьковской милиции. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра Авакова. В комментарии «Украинской правде» Аваков подтвердил эту информацию. «Да, пришли к сыну с обысками», - сказал министр.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проводит обыски по делу о возможных растратах госсредств при закупке рюкзаков для МВД. «В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины», - говорится в сообщении НАБУ. В бюро заметили, что обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства.