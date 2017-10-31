В полиции рассказали, когда Окуева и Осмаев отказались от госохраны

Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев отказались от охраны после предыдущей атаки 1 июня 2017 года. Об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

Читайте такжеКак расстреливали, что помнит Осмаев и кого сейчас ищет полиция: все, что известно об убийстве Амины Окуевой (фото, видео)

"После того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев со времени инцидента", - рассказал Тракало. Причины отказа супругов от охраны неизвестны.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

Читайте также: Все, что известно об убийстве Амины Окуевой (фото, видео)

Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября под Киевом был убит чеченский доброволец Амина Окуева. Автомобиль, в котором она была вместе с мужем Адамом Осмаевым, был расстрелян на железнодорожном переезде. Сам Осмаев получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Полицией был введен план "Сирена".