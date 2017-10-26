Умеров подтвердил, что отказался подать Путину прошение о помиловании

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, который был незаконно осужден во временно оккупированном Крыму и выдан Турции, подтвердил, что отказался подать прошение о помиловании президенту РФ Владимиру Путину и назвал свое и Ахтема Чийгоза освобождение эпизодом в борьбе за возвращение Крыма.

Читайте такжеНи Умеров, ни Чийгоз не просили Путина о помиловании - адвокатОб этом он заявил сегодня на брифинге в Анкаре, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Где-то пару недель назад ко мне приехали два высокопоставленных ФСБшника из Москвы. Они предложили написать мне прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался это делать. Потом больше никаких разговоров на эту тему не было», - сообщил Умеров.

Кроме того, Умеров отметил, что вчера в 7.00 утра его забрали из неврологического отделения Бахчисарайской районной больницы, привезли в аэропорт, посадили в самолет, где уже находился Ахтем Чийгоз.

«Нам не дали возможности поговорить, поздороваться. Мы с ним обнялись уже в Анкаре», - добавил он.

Умеров уточнил, что его не удерживали в изоляторе временного содержания, он находился на подписке о невыезде.

«Поэтому в случае со мной говорить об освобождении – это большая натяжка. Просто, в случае вступления приговора в силу, меня ожидал двухгодичный срок», - добавил зампредседателя Меджлиса.

«Самое главное – случай с нами - это один эпизод в борьбе за возвращение Крыма и за восстановление территориальной целостности Украины», - подчеркнул Умеров.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Самолет с Умеровым и Чийгозом прибудет в аэропорт «Борисполь» сегодня в 19.50.