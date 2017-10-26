Чийгоз отказался от всех условий России, выдвигаемых для его освобождения
Он отметил, что если бы согласился на условия России, то "не сидел бы вообще".
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который был незаконно осужден во временно оккупированном Крыму, заявляет, что гордится тем, что является гражданином Украины и отказался от всех условий России, выдвигаемых для его освобождения.
Читайте также"Это хорошая новость": в ЕС отреагировали на освобождение Чийгоза и УмероваОб этом Чийгоз заявил сегодня на брифинге в Анкаре, который транслировал телеканал «112 Украина».
Отвечая на вопрос, выдвигали ли условием для освобождения прошение о помиловании у президента РФ Владимира Путина и признание Крыма российским, Чийгоз сказал: «Если бы я хотел таким путем думать о своем освобождении, я бы не сидел вообще».
«Подобные предложения касательно моего отношения к лидерам нашего народа, к Украине, к президенту Украины и изменение этого отношения – оно бы являлось условием для моего освобождения», - отметил он.
«Я говорил, что я горжусь тем, что я гражданин Украины, я горжусь, что у моего народа есть такие лидеры. Выбор быть в составе Украины и быть полноценными гражданами Украины - это был выбор нашего (крымскотатарского – УНИАН) народа, и такой ценой я бы оскорбил наш народ, я имею в виду весь: и украинский, и крымскотатарский, поэтому я отказался, естественно, я даже не обсуждал это, - подчеркнул Чийгоз.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.
27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.
25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и затем они приедут в Украину.
Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.
Самолет с Умеровым и Чийгозом прибудет в аэропорт «Борисполь» сегодня в 19.50.