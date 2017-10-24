В Украине началась новая волна кибератак - Госспецсвязи

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.

Об этом сообщает CERT-UA - специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозами (ГЦКЗ) Госспецсвязи.

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В ведомстве попросили владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленные требования кибербезопасности (в т.ч. изложенные ранее).

Дополнительную информацию CERT-UA предоставит в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня международный аэропорт «Одесса» заявил о хакерской атаке на свою информационную систему.

Также в КП "Киевский метрополитен" заявили, что из-за кибератаки заблокированы банковские сервисы предприятия (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass).

Кроме того, в связи с угрозой кибератаки не работает сайт Министерства инфраструктуры.

Ранее Госспецсвязи и СБУ предупреждали об угрозе кибератаки, подобной распространению вируса Petya.A, с 13 по 17 октября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 27 июня, накануне Дня Конституции Украины, украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке.