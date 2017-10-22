Порошенко в Авдеевке наградил орденами и медалями 31 военного

В воскресенье, 22 октября, президент Украины Петр Порошенко во время визита в Авдеевку Донецкой области вручил награды 31 военному, сообщила пресс-служба АПУ.

Отмечается, что Порошенко наградил военных за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей.

В частности, семь бойцов были отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени, 12 военнослужащих получили орден За мужество III степени, еще 12 военных - медаль За воинскую службу Украине.

Напомним, ранее президент анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе.

Как сообщалось, что Порошенко и Полторак провели в Авдеевке совещание по ситуации на фронте.