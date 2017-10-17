Митингующие бросили яблоко в одно из окон Рады, возле которого стоял Гончаренко

Митингующие бросили яблоко в окно, расположенное на втором этаже здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на окне остались грязные потеки. В этот момент у окна находились несколько народных депутатов, среди которых и Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко»).

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Он этот инцидент прокомментировал так: «О, у них еще яйца остались», намекая на то, что не все яйца были использованы, когда в него бросали возле парламента.

На шуточные вопросы журналистов по поводу забрасывания его яйцами митингующими, Гончаренко пошутил в ответ: «Это очень полезно. Яйца очень полезны для волос, для их роста».

Как сообщал УНИАН, со стороны улицы Грушевского протестующие пытаются прорвать кордон правоохранителей в сторону здания Кабинета министров. В настоящее время продолжается заседание парламента, где обсуждается законопроект о медицинской реформе.