Силовики заблокировали группу активистов во дворе на улице Грушевского (видео)

Около 100 нацгвардейцев и полицейских не выпускают из двора на улице Грушевского в Киеве группу активистов.

Это следует из прямого видеовключение с места событий, передает "Украинская правда".

Нардеп от БПП Лещенко оказался одним из заблокированных во дворе, что неподалеку от стадиона имени Валерия Лобановского.

Читайте такжеВ центре Киева заметили возможных "титушек" (фото)

Правоохранители перекрыли арку, которая является единственным выходом из закрытого двора. Как отметил нардеп, нацгвардейцы из первых нескольких рядов кордона одеты в светоотражающие жилеты с символикой Одессы.

Ситуация возникла из-за того, что активисты хотели вынести туристические палатки.

Лещенко попытался пройти через оцепление, но его не пропустили.

Он сказал нацгвардейцу, что закон об отмене депутатской неприкосновенности еще не принят, поэтому правоохранители не имеют права его задерживать.

"Вы нарушаете Конституцию", - заявил он.

Но и это не дало никакой пользы. При этом руководитель нацгвардейцев несколько раз повторял, что "сейчас пропустим".

Депутат попытался найти другой выход со двора, но такого не оказалось.

Позже в кадр попала еще одна депутат ВР Надежда Савченко, которая также оказалась среди заблокированных активистов.

Как сообщал УНИАН, часть участников акции под Радой переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их. Это произошло после призыва со сцены на митинге в связи с объявлением перерыва в работе парламента. Таким образом активисты хотят заставить народных депутатов продолжить работать.