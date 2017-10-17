Митингующие могут попытаться штурмовать Раду с использованием взрывчатых пакетов - МВД

Митингующие под парламентом могут попытаться штурмовать Раду с использованием взрывчатых пакетов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

"Наверное, рассчитывают на «эффект толпы». Правоохранители сохраняют спокойствие и холодный ум, но готовы к любым вызовам и внештатным ситуациям... На грубые правонарушения подразделения МВД готовы реагировать адекватно, только в рамках наделенных им полномочий. Никакие антигосударственные провокации не пройдут", - написал он.

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В то же время, по данным нардепа Игоря Мосийчука, цель штурма - привести в сессионный зал парламента Михеила Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в Киеве под стенами Верховной Рады проходит митинг оппозиции. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.