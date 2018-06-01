Вехи недели. Решение Тимошенко, перспективы Гройсмана и кульбит Касько

Украинские политики продолжают действовать по проверенному годами алгоритму «Картошку выкопали, значит, можно проводить массовые акции». Подготовка к митингу 17 октября, у которого немало организаторов, среди которых партии, неправительственные организации и отдельные парламентарии, сопровождается нагнетанием страстей и не всегда чистоплотными методами. Чего стоят утверждения некоторых нардепов «Люди готовы стрелять, но мы даем им мирный вариант», хотя требование «большой политической реформы» чисто технически не может удовлетворено за один день.

Юлия Тимошенко, то появляющаяся в информационном пространстве, то берущая гроссмейстерскую паузу, не рискнула поддержать акцию 17 октября, понимая, что право на ошибку у нее отсутствует. Зато объявила о намерении баллотироваться на пост президента. Лидер «Батькивщины» больше никому не собирается доверять управление страной. Напомню, что две предыдущие попытки Юлии Владимировны стать президентом закончились в финале гонки поражениями.

Всерьез рассматривает для себя грядущий митинг в качестве отличного информационного повода Михеил Саакашвили. Он уже успел выдвинуть персональные требования Петру Порошенко и продолжает непонятную игру с украинским паспортом. Михеилу Николозовичу пора бы уже определиться: то ли он просит политического убежища в Украине, то ли является полноценным участником отечественного политического процесса. Факт недопуска в Украину грузинского парламентария Кобы Накопия, которого называют его спонсором, Саакашвили рассердил, и политик предположил, что его самого могут «депортировать или даже убить».

Представители правых сил провели 14 октября массовую акцию «Марш славы героев», в которой приняли участие от 10 до 20 тысяч человек. За исключением привычных эффектов в виде факелов и файеров, обошлось без эксцессов. Правые тоже обещают революцию и выказывают недовольство Минскими договоренностями и попыткой украинских властей их придерживаться. Их представители намерены принять участие в митинге 17 октября, где соседство «Свободы» и «Самопомощи» будет выглядеть довольно пикантным, исходя из истории взаимоотношений двух политических сил.

Премьер-министр доволен повышением пенсий (в среднем их повысили, по официальным данным, на 555 гривен), и теперь намерен сосредоточиться на второй своей фишке – ремонте и восстановлении дорог. Полагаю, что Владимир Гройсман понимает: сейчас у него – период аккумулирования политического капитала, тратить который придется не завтра.

Генеральная прокуратура заявила о раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, расстрелянного в марте 2017 года в центре Киева. Служители Фемиды полагают, что заказчиком преступления стал Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой. Правда, установление заказчика вряд ли будет способствовать его экстрадиции из России.

Сотрудники НАБУ, задержавшие заместителя министра обороны Игоря Павловского и нескольких его подчиненных по обвинению в махинациях при закупке топлива, добились оригинального дуплета. Павловский – не первый за последние месяцы высокопоставленный военный, ставший объектом интереса НАБУ, а сумма злоупотреблений выглядит весьма внушительной. Интересно другое: член правления «TransparencyInternationalУкраина» и по совместительству экс-заместитель генерального прокурора Виталий Касько предпочел отказаться от антикоррупционной деятельности ради защиты в суде представителей «Трейд Коммодити», которой инкриминируют «шалости» с закупками в Минобороны. Безусловно, это его право, но возникает вопрос в целесообразности предыдущих громких публичных заявлений видного антикоррупционера. Похоже, Касько и некоторые его коллеги недопонимают разрушительный характер подобных кульбитов.

Евгений МАГДА