В Кремле надеются, что Украина признает аннексию Крыма

В Кремле надеются, что в будущем Украина признает аннексию Крыма. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, насколько для Кремля важно добиться признания аннексии со стороны Украины.

Читайте такжеУкраина на заседании Постоянного совета ОБСЕ призвала Россию прекратить агрессию и вернуть Крым«Мы надеемся, что со временем это признание наступит. Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова. Также в последствии мы рассчитываем, надеемся, что будет возможна нормализация российско-украинских отношений» - сказал Песков.