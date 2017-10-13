В Кремле надеются, что Украина признает аннексию Крыма

15:03, 13 октября 2017
Политика
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Также там надеются на нормализацию двусторонних отношений между странами.

Иллюстрация REUTERS

В Кремле надеются, что в будущем Украина признает аннексию Крыма. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, насколько для Кремля важно добиться признания аннексии со стороны Украины.

Читайте такжеУкраина на заседании Постоянного совета ОБСЕ призвала Россию прекратить агрессию и вернуть Крым«Мы надеемся, что со временем это признание наступит. Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова. Также в последствии мы рассчитываем, надеемся, что будет возможна нормализация российско-украинских отношений» - сказал Песков.

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