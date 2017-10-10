"Клевал носом на конференции": на Западе прокомментировали визит Эрдогана в Украину (видео)

Во время визита в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и заверил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

Читайте такжеЭрдоган прибыл в АП на переговоры с Порошенко и обратился к страже на украинском (фото) "Украина - это ключ к миру и стабильности в нашем регионе", - цитирует заявление Эрдогана, высказанное на совместной пресс-конференции двух президентов, официальная Twitter-страница президента Турции.

Однако, наибольшее внимание наблюдателей привлекли не заявления президентов, а то, что во время совместной пресс-конференции Эрдоган выглядел очень уставшим и чуть не уснул, передает "Голос Америки".

На видео пресс-конференции "видно, что он (Эрдоган) неоднократно клевал носом во время обращения Порошенко к репортерам в Киеве, - сообщает британская Daily Mail, - украинский президент даже постучал по столу слева от Эрдогана, когда голова президента Турции склонилась".

"Эрдогана продолжало клонить ко сну, в то время как президент Порошенко становился все более сердитым", - пишет в Twitter турецкий журналист и председатель Стокгольмского центра свободы Абдулла Бозкурт.

Poroshenko's banging on the table did not do the trick. #Erdogan drifts off for the FOURTH time as Ukraine president continues speaking up. pic.twitter.com/Ikj9bcgcbn — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 9, 2017

Визит Эрдогана в Украину состоялся на фоне потепления отношений Турции с Россией и дипломатического кризиса в двусторонних отношениях между Турцией и США. "Не понимаю, почему Эрдоган едет в Украину. Он не много сделал для крымских татар, и покупает S400 и ядерные станции у Путина", - заявил немецкий экономист Тимоти Эш.