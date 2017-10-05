Встречи Волкера и Суркова являются дополнительным к Нормандскому форматом переговоров – МИД

Украинская сторона была заблаговременно информирована о деталях запланированной встречи в Белграде спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, отметил в комментарии радио Свобода директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

Читайте такжеВолкер будет говорить с Сурковым в Белграде о "восстановлении территориальной целостности Украины"По его словам, эта встреча является дополнительной площадкой для переговоров, которая дополняет Минский и Нормандский форматы.

«Можно сказать, что это дополнительный формат, потому что Соединенные Штаты – важный игрок, но хочу отметить, что Волкер находится в тесном контакте с Украиной, а также с Берлином и Парижем. И мы играем здесь одной командой», – утверждает Макеев.

Это будет вторая встреча Волкера и Суркова, который представляет точку зрения российского президента Владимира Путина по конфликту на Донбассе.

Встреча политиков состоится в Белграде, потому что это нейтральная территория. Волкер пока что не отказывается встречаться со своим российским коллегой в Москве или в других городах России, а вот Сурков не может ездить в страны ЕС, поскольку находится в санкционном списке.

Как сообщал УНИАН, впервые переговоры между Волкерм и Сурковым состоялись 21 августа в Минске. Их встреча проходила в закрытом режиме. После августовской встречи Сурков, по сообщениям российских СМИ, заявил, что его дискуссия с Волкером была «полезной и конструктивной». Волкер тогда не комментировал эти слова.