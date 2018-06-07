Украинский интерес. Контуры миротворцев, отрезвляющий Юнкер и пугающий "Запад-2017"
Тема введения на Донбасс контингента «голубых касок» постепенно набирает обороты. Ежегодное послание президента Европейской Комиссии дает почву для размышлений украинской власти. Закон «Об образовании» станет проверкой умения официального Киева выстраивать диалог с соседними государствами. В энергетической безопасности Украины появился фактор заокеанского антрацита. Учения "Запад-2017" стартовали и приковали к себе внимание многих европейцев.
Дискуссия вокруг перспективы ввода миротворцев на Донбасс продолжается. Владимир Путин после телефонного разговора с Ангелой Меркель поддержал идею их размещения по всей территории конфликта, а Белый Дом считает целесообразным появление «голубых касок» на российско-украинской границе и расширение их мандата. Маневры Кремля по этому вопросу вызваны как заинтересованностью в ослаблении санкций Запада, так и продолжающейся большой геополитической игрой Москвы и Вашингтона. Главное в сложившейся ситуации – не питать иллюзий относительно того, что миротворцы могут стать быстрым рецептом для разрешения ситуации на востоке Украины. Продолжение обсуждения перспектив появления «голубых касок» на Донбассе – на следующей неделе, в Нью-Йорке, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Читайте такжеМеркель обсуждала с Путиным доступ миротворцев ООН ко всей территории ДонбассаПрезидент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в своем ежегодном обращении не упомянул Украину. Однако не стоит драматизировать, поскольку о невозможности расширения ЕС во время своей каденции евро-чиновник заявил еще осенью 2014-го. Скорее, это геополитический «лимон» из которого стоит приготовить «лимонад» путем внутренних преобразований в Украине. Наша страна должна быть понятной и предсказуемой для европейских партнеров, благо шансов найти взаимопонимание с Брюсселем у официального Киева куда больше, чем у Анкары. И заявленное Юнкером стремление консолидировать ЕС с помощью демократических инструментов – шанс для развития отношений с Евросоюзом и наполнения новым смыслом «Восточного партнерства».
В этом контексте не стоит драматизировать реакцию соседей Украины на принятие Верховной Радой закона «Об образовании». Реагировать на заявления российского МИДа и президента Молдовы Игоря Додона и вовсе необязательно, поскольку они политизированы и не предметны. Претензии МИД Венгрии и Румынии, сомнения польских дипломатов целесообразно развеивать и путем презентации образовательных новаций на уровне ЕС, и через двусторонние консультации о гарантии прав национальных меньшинств на реализацию своих прав. В любом случае адекватная гуманитарная политика в условиях гибридной агрессии – не прихоть, а важная составляющая безопасности государства.
В уравнении энергетической независимости Украины появился новый фактор – первое судно с американским антрацитом достигло Одессы. Пока это скорее символ, чем реальная независимость в угольной сфере, однако напомню, что и отказ от прямых поставок российского газа в свое время воспринимался достаточно скептически, а сегодня стал реальностью. Украине предстоит не только снова и снова убеждать европейских партнеров в надежности отечественной ГТС, но и наполнять предложения об ее использовании реальным смыслом.
Ход учений «Запад-2017», стартовавших 14 сентября на территории России и Беларуси, подтверждает гипотезу о том, что Кремль с помощью этих маневров реализует задачи по психологическому давлению на страны НАТО и их партнеров в Европе, а также демонстрирует наличие у себя ручного управления Александром Лукашенко. Задача не столь амбициозная, сколь прагматичная, и подтверждающая сохранение экспансионистских настроений Путина и российской политической элиты. На это направлено, кстати говоря, и осуждение в Крыму Ахтема Чийгоза к продолжительному сроку лишения свободы по надуманному обвинению.
Евгений Магда