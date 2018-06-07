Украинский интерес. Контуры миротворцев, отрезвляющий Юнкер и пугающий "Запад-2017"

Дискуссия вокруг перспективы ввода миротворцев на Донбасс продолжается. Владимир Путин после телефонного разговора с Ангелой Меркель поддержал идею их размещения по всей территории конфликта, а Белый Дом считает целесообразным появление «голубых касок» на российско-украинской границе и расширение их мандата. Маневры Кремля по этому вопросу вызваны как заинтересованностью в ослаблении санкций Запада, так и продолжающейся большой геополитической игрой Москвы и Вашингтона. Главное в сложившейся ситуации – не питать иллюзий относительно того, что миротворцы могут стать быстрым рецептом для разрешения ситуации на востоке Украины. Продолжение обсуждения перспектив появления «голубых касок» на Донбассе – на следующей неделе, в Нью-Йорке, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте такжеМеркель обсуждала с Путиным доступ миротворцев ООН ко всей территории ДонбассаПрезидент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в своем ежегодном обращении не упомянул Украину. Однако не стоит драматизировать, поскольку о невозможности расширения ЕС во время своей каденции евро-чиновник заявил еще осенью 2014-го. Скорее, это геополитический «лимон» из которого стоит приготовить «лимонад» путем внутренних преобразований в Украине. Наша страна должна быть понятной и предсказуемой для европейских партнеров, благо шансов найти взаимопонимание с Брюсселем у официального Киева куда больше, чем у Анкары. И заявленное Юнкером стремление консолидировать ЕС с помощью демократических инструментов – шанс для развития отношений с Евросоюзом и наполнения новым смыслом «Восточного партнерства».

В этом контексте не стоит драматизировать реакцию соседей Украины на принятие Верховной Радой закона «Об образовании». Реагировать на заявления российского МИДа и президента Молдовы Игоря Додона и вовсе необязательно, поскольку они политизированы и не предметны. Претензии МИД Венгрии и Румынии, сомнения польских дипломатов целесообразно развеивать и путем презентации образовательных новаций на уровне ЕС, и через двусторонние консультации о гарантии прав национальных меньшинств на реализацию своих прав. В любом случае адекватная гуманитарная политика в условиях гибридной агрессии – не прихоть, а важная составляющая безопасности государства.

В уравнении энергетической независимости Украины появился новый фактор – первое судно с американским антрацитом достигло Одессы. Пока это скорее символ, чем реальная независимость в угольной сфере, однако напомню, что и отказ от прямых поставок российского газа в свое время воспринимался достаточно скептически, а сегодня стал реальностью. Украине предстоит не только снова и снова убеждать европейских партнеров в надежности отечественной ГТС, но и наполнять предложения об ее использовании реальным смыслом.

Ход учений «Запад-2017», стартовавших 14 сентября на территории России и Беларуси, подтверждает гипотезу о том, что Кремль с помощью этих маневров реализует задачи по психологическому давлению на страны НАТО и их партнеров в Европе, а также демонстрирует наличие у себя ручного управления Александром Лукашенко. Задача не столь амбициозная, сколь прагматичная, и подтверждающая сохранение экспансионистских настроений Путина и российской политической элиты. На это направлено, кстати говоря, и осуждение в Крыму Ахтема Чийгоза к продолжительному сроку лишения свободы по надуманному обвинению.

Евгений Магда