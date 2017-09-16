"Прорыв" Саакашвили: суд во Львове отказался избрать Сакварелидзе меру пресечения

Галицкий районный суд Львова отклонил ходатайство прокуратуры о применении к члену партии «Движение новых сил» Давиду Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства, подозреваемому в незаконном пересечении границы 10 сентября вместе с экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, назначенное на 18.00 15 сентября судебное заседание началось с опозданием из-за задержки прокуроров и продолжалось до глубокой ночи.

Во время судебного заседания, в котором несколько раз объявлялись перерывы, суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора об объявлении перерыва до субботы, 16 сентября.

Сакварелидзе в выступлении в начале судебного заседания отметил, что является законопослушным гражданином, не совершал ни одного административного правонарушения и сам явился на судебное заседание, а потому не видит оснований для избрания в отношении него меры пресечения.

«Считаю абсолютно необоснованным ограничивать меня в передвижении. Прошу суд не принимать решение об избрании мне меры пресечения», - заявил Сакварелидзе.

Суд, выслушав доводы сторон, не удовлетворил ходатайство прокуратуры и не избрал меру пресечения Сакварелидзе.

В пресс-службе прокуратуры Львовской области перед началом заседания суда сообщили, что ведомство осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по признакам совершения группового нарушения общественного порядка, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа, состоявшихся 10 сентября в пункте пропуска «Шегини» Львовской области.

На основании собранных досудебным следствием материалов трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.293, ч.2 ст.342, ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины, в том числе Сакварелидзе.

Одному из участников событий сообщено о подозрении по ст.293, ч.2 ст. 332, ч.2 ст.345 УК и на следующий день судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, другому - по ст. 293, ч.2 ст. 332, ч.2 ст.342 УК и в тот же день избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 32 тыс. грн залога, внесенного 14 сентября.

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15 сентября следователями Главного управления Нацполиции во Львовской области внесено ходатайство о применении к Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.