Прорыв Саакашвили: ГПУ заверила нардепов, что нет необходимости брать на поруки Сакварелидзе

Прокуратура 18 сентября будет обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для бывшего заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе в виде личного обязательства.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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"В связи с заявлениями отдельных народных депутатов Украины о намерении обратиться в суд с просьбой взять на поруки Сакварелидзе Генеральная прокуратура настаивает на отсутствии каких-либо оснований для подобных инициатив", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что на судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября, в 09.30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд Львова избрать для Сакварелидзе более мягкую меру пресечения - личное обязательство.

"После судебного заседания Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний", - добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что в соответствии со ст. 179 Уголовного процессуального кодекса Украины личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого, обвиняемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные ст. 194 этого Кодекса.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, экс-председателю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Админдело о совершении административного правонарушения по незаконному пересечению границы 18 сентября рассмотрит Мостисский райсуд Львовской области.

Для проведения следственных действий в связи с событиями с участием Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" МВД вызывает пять народных депутатов: Юлию Тимошенко, Сергея Власенко, Юрия Деревянко, Павла Костенко и Дмитрия Добродомова.

14 сентября правоохранители вручили уведомление о подозрении Сакварелидзе. Его, в частности, подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).