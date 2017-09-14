США планируют направить в Украину новую партию автомобилей Humvee - Чалый

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что планируется поставка в Украину очередной партии американских военных автомобилей HMMWV, известных, как Humvee («Хамви»). Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Автомобили «Хамви» - сейчас планируется новая поставка автомобилей, качественных, в том числе медицинских», - сказал посол.

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«Вчера была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении - противотанковом оружии, противоминных средствах, средствах коммуникации, противобатарейных радарах. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включения уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок», - добавил Чалый.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года в Украину прибыла первая партия американских военных автомобилей HMMWV. Всего планировалось отправить 230 таких машин.