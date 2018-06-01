Виктор Ющенко о Конституции, газе, ВТО, СЭЗ, ЧФ, отставке министров, коррупции, оппозиции и коммунхозе

Президент обещает в ближайшее время подписать указ о создании конституционной комиссии

Виктор ЮЩЕНКО обещает в ближайшее время подписать указ о создании конституционной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«В ближайшее время я подпишу указ о создании конституционной комиссии», - сказал Президент.

Он отметил, что видит главной целью деятельности такой комиссии формирование единых подходов в вопросе политических перспектив Украины, формировании Конституции и законодательства.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что для участия в работе этой комиссии планируется пригласить представителей всех политических партий, народных депутатов, членов правительства, представителей местной власти.

Как сообщал УНИАН, 18 октября председатель ВР Александр МОРОЗ зарегистрировал в парламенте проект постановления Верховной Рады Украины "О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по отработке проектов законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины" (регистрационный номер 2358). Среди задач предлагаемой спецкомиссии определены отработка проектов законов о внесении изменений в Конституцию Украины, а также проектов законов о Президенте Украины, о Кабинете Министров Украины, о министерствах и других центральных органах исполнительной власти, о всеукраинском референдуме, о местном референдуме.

Ющенко призывает к общенациональному диалогу во имя развития демократии

Президент призывает к общенациональному диалогу во имя развития демократии. «Необходимо развитие общенационального диалога в направлениях, которые мы называем приоритетными для нации», - сказал он, отметив, что главная задача, которая на сегодня стоит перед молодой украинской демократией, – это усиление демократических завоеваний. «Это является темой для всех, чтобы мы не вернулись к стране, где еще 5-7 лет назад жили», отметил В.ЮЩЕНКО.

Ющенко подчеркивает важность европейского выбора

Президент еще раз подчеркивает важность европейского выбора для Украины. «Убежден – это не красивая теория. Я хочу каждый раз, апеллируя к нации, сказать: те стандарты, по которым живет Европа, это на сегодня лучшие стандарты», - сказал Президент. Он также подчеркнул, что Украина даже географически находится не просто в Европе, но является центром Европы.

При этом Президент отметил необходимость вести постоянную полемику в обществе относительно европейского выбора.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что европейский выбор не означает ухудшения отношений Украины с восточными соседями.

«Европейская политика не является политикой против кого-то», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил, что понимает, почему далеко не все на сегодня воспринимают европейские ценности. «Страна привыкла жить в колонии много лет, свободное мышление еще мало у кого есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент отметил, что надо с уважением относиться к разным точкам зрения, которые есть в обществе. С другой стороны В.ЮЩЕНКО отметил, что страна должна избирать свой стратегический курс уже сейчас.

Президент осудил политическое противостояние ветвей власти в Харьковской области

Виктор ЮЩЕНКО осудил политическое противостояние между ветвями власти в Харьковской области.

Глава государства отметил, что политическая позиция Харькова была весомой и важной, миссия Харькова была особой.

Президент сказал, что ему больно смотреть, как местная власть, вместо решения проблем общества, наведения порядка, занимается политиканством. «Так могут вести себя безответственные люди», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он выразил надежду, что «это увлечение политическим противостоянием отойдет в прошлое». Намного более важным и более интересным, по мнению Президента, было бы объединение усилий представителей власти для профессионального управления регионом.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Харьковский облсовет выразил недоверие председателю облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ. Губернатор обжаловал это решение в суде, который приостановил действие решения. А.АВАКОВ считает, что тайное голосование на сессии за его отставку прошло с нарушениями законодательства.

13 октября Киевский райсуд Харькова признал законной процедуру голосования депутатов облсовета за выражение недоверия председателю облгосадминистрации. Согласно заключению суда, нарушения во время тайного голосования были несущественными и такими, что в итоге не повлияли на результаты голосования.

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления будет просить Президента Виктора ЮЩЕНКО отправить в отставку А.АВАКОВА. Такое решение принято в ответ на обращение председателя Харьковского облсовета Василия САЛЫГИНА и членов фракции “Слобожанский выбор”.

31 октября председатель Харьковского облсовета В.САЛЫГИН охарактеризовал взаимоотношения местного самоуправления и облгосадминистрации как работу в духе «холодной войны».

В бюджете-2007 финансирование культуры будет обеспечено

Президент Украины заявляет, что будет держать под личным контролем бюджетное финансирование программ развития и защиты культуры и языка.

«В бюджете 2007 года культура в части финансирования не пострадает», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что за прошедшие два года из бюджета финансируется около 200 программ развития культуры, архитектуры, творческого наследия, подавляющее большинство из которых – региональные проекты. Главные программы касаются Запорожской Сечи, Батурина, Херсонеса, музея «Художественный арсенал».

Кроме того, несколько месяцев назад Президент издал Указ «О мерах по возрождению традиционного народного искусства и народных художественных промыслов в Украине». Документ, в частности, касается развития народных промыслов в городе Косове, поселках Опошне, Петриковке, Яворове и других. Цель этого шага – возобновить традиционные национальные ремесла, характерные для этих регионов, оказав им государственную поддержку, отметили в пресс-службе.

Отставка министров-“нашеукраинцев” осложнит межпартийный диалог

Президент Украины считает, что отставка министров-“нашеукраинцев” осложнит межпартийный диалог.

«Безусловно, отставка министров от “Нашей Украины” из правительства не добавляет компромиссности или новой почвы для переговорного процесса», - сказал Президент. «Я думаю, что это осложняет вопрос межпартийного диалога», - добавил В.ЮЩЕНКО, комментируя сегодняшние решения Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма Игоря ЛИХОВОГО, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”. Сразу же на эти должности были назначены Александр ЛАВРИНОВИЧ и Юрий БОГУЦКИЙ.

В то же время ВР перенесла рассмотрение заявлений об отставке министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Как объяснил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, сегодня правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.

Ющенко не будет в оппозиции к правительству после отставки министров от “Нашей Украины”

«Президент не будет в оппозиции к правительству, поскольку речь идет об органе, который был сформирован парламентом», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что отношения Президента и правительства будут строиться исключительно на положениях Конституции и законодательства Украины.

Президент также отметил, что на сегодняшний день его не все устраивает в правительстве. В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он твердо будет стоять в «правовой плоскости» и не допустит ревизии ни статуса Президента, ни статуса какого-либо другого государственного органа власти в Украине.

Ющенко планирует обсудить новые газовые соглашения на заседании СНБО

Президент Украины планирует обсудить новые газовые соглашения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Сформулировать на СНБО более четкую позицию в этой сфере», - сказал Втктор ЮЩЕНКО.

Он отметил, что уже имел разговор с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, попросив его передать все соглашения для отработки в Секретариат Президента.

Говоря о новой цене на газ в 2007 году в размере 130 долларов за тысячу кубометров, Президент отметил, что видит как минимум три негативных момента.

Первым из таких моментов В.ЮЩЕНКО назвал тот факт, что несмотря на зафиксированную в начале 2006 года цену на газ на уровне 95 долларов за тысячу кубометров, она была пересмотрена фактически уже через год.

Вторым негативным моментом Президент считает непонятную пока формулу новой цены. «Это цена, которая взята с потолка, или это цена, рассчитанная по прозрачной европейской формуле: старая цена умножена на индексы, дельты, или изменения цен по 3-4 основным компонентам энергетики. Это очень важная часть дискуссии», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что в случае, если есть прозрачная формула цены, у государства может быть прогноз цены на будущее. В ином случае это является просчетом украинских переговорщиков с российскими коллегами.

Еще одним негативным моментом Президент назвал тот факт, что в результате переговоров, начиная с 2007 года, фактически разрушен старый подход, когда повышение цены на газ для Украины корреспондировался с повышением цены на транзит газа.

Кроме того, Президент не доволен тем, что в результате переговоров был снижен договорный статус с межправительственного до корпоративного.

Как сообщал УНИАН, 24 октября RosUkrEnergo и ЗАО «УкрГаз-Энерго» подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы, согласно которому в 2007 году в адрес «УкрГаз-Энерго» будут поставлены не менее 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 дол. за 1000 кубометров.

В 2006 году Украина получает газ по цене 95 дол. за 1000 кубометров.

Ющенко считает недопустимым на переговорах о цене на газ учитывать политические требования

«Для Украины недопустимо, чтобы в теме формирования цены присутствовали какие-либо политические моменты», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что это было бы наибольшей дискредитацией украинской внешней и внутренней политики.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. газета «Коммерсантъ Украина» со ссылкой на свои источники в «Газпроме» и российском правительстве сообщила, что Россия требует от Украины ряд политических и экономических уступок в обмен на сохранение цены на газ в 2007 году на уровне 130 дол. за тысячу кубометров.

“Москва требует быстрого проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО, продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины после 2017 года, а также пятилетнего сотрудничества с компанией RosUkrEnergo», - писало издание.

Синхронизировать вступление Украины в ВТО невозможно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в невозможности синхронизировать вступление Украины во Всемирную торговую организацию с любой другой страной. «Я не представляю себе, как две три или четыре экономики идут в ВТО, как говорят синхронно, или вместе», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что у каждого есть свое индивидуальное задачи на этом пути.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Киеве глава правительства РФ Михаил ФРАДКОВ заявил о намерении синхронизировать вступление в ВТО между Россией и Украиной. Позже первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ объяснял, что М.ФРАДКОВ имел в виду только вопрос защиты экономик обеих стран от товаров из третьих стран, а не вопрос синхронизации даты вступления в ВТО.

Все законы по ВТО можно принять к середине ноября

Президент считает возможным принять все законы, необходимые для вступления Украины во Всемирную торговую организацию, к середине ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«К середине ноября принять все законы, необходимые для вступления в ВТО, - а их 21, - и потом есть все возможности во второй декаде декабря получить положительное решение рабочей группы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Президент внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины относительно вступления в ВТО.

Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, принятие которых необходимо для вступления Украины во Всемирную торговую организацию, завтра, 2 ноября.

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что рассчитывает на принятие ВР главных законов по ВТО на протяжении ноября.

Ющенко заявляет о невозможности продолжения базирования Черноморского флота

Президент Украины заявляет о невозможности продолжения базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины после 2017 года.

«Конституция Украины не предусматривает размещения на территории Украины иностранных военных формирований», - отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина, которая взяла на себя обязательства относительно пребывания Черноморского флота России до 2017 года, должна эти обязательства выполнить в полном объеме.

Ющенко надеется до конца года увидеть Путина в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется до конца года увидеть Президента России Владимира ПУТИНА в Киеве. «Идет активная подготовка к визиту В.ПУТИНА в Украину», - сказал Президент. Он отметил, что визит В.ПУТИНА должен состояться для проведения заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Вопрос маяков должен быть согласован в рамках комиссии Ющенко-Путин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос украинских маяков должен быть согласован в рамках работы одного из подкомитетов межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Все навигационные объекты должны быть украинскими», - сказал Президент. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы Украина могла обеспечивать безопасность навигации.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в рамках работы межгосударственной комиссии должны быть решены и другие проблемные вопросы, связанные с пребыванием Черноморского флота России на территории Украины. В частности, вопрос пользования радиочастотным ресурсом, определенными участками земли.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Севастополе прошло третье заседание подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Украинско-Российской межгосударственной комиссии, на котором стороны договорились об инвентаризации объектов, используемых Черноморским флотом РФ в Крыму.

Ющенко готов поддержать восстановление СЭЗ

Президент готов поддержать восстановление специальных экономических зон, если они будут формироваться прозрачно. “Те инициативы формирования свободных экономических зон, которые раздаются в Верховной Раде, в этих ли проектах уроки учтены? Если так, то я партнер такой политики”, - сказал Президент.

Он отметил, что опыт существования в Украине 24 специальных экономических зон нельзя считать положительным, поскольку СЭЗ давали только 4% от всего объема прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику. Кроме того, во многих СЭЗ льготы использовались только с целью легкого зарабатывания денег. В.ЮЩЕНКО также выразил убеждение, что механизмы предоставления льгот в специальных экономических зонах не были прозрачными.

Большинство земельных проблем в Крыму - следствие коррумпированности местной власти

Виктор ЮЩЕНКО убежден, что большинство земельных проблем в Крыму является следствием коррумпированности местной власти. “Очень многие вопросы не от того, что мало земли, а от того, что власть ведет себя коррумпировано”, - сказал Президент.

Он отметил, что в хаосе, который происходит в земельных вопросах в Крыму, “ловится рыбка на многих ступенях, в том числе крымской властью”. В.ЮЩЕНКО отметил, что до сих пор в Крыму не проведена ни инвентаризация земель, ни размежевание.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в случае принятия Верховной Радой Украины закона о возобновлении уголовной ответственности за самозахват земель, он готов его подписать.

Ющенко подчеркивает необходимость в Украине эффективной оппозиции

Президент Украины еще раз подчеркивает, что Украине нужна эффективная оппозиция. «Если у нас не будет эффективной оппозиции, нам будет тяжело говорить о демократическом продвижении», - сказал Президент.

Он отметил, что на сегодня, к сожалению, в Украине еще не очень понятен статус оппозиции. «Где оппозиция? Какой ее статус? Может ли она только с заявлениями выступать раз в месяц?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отмечает необходимость демонополизации рынка коммунальных услуг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость демонополизации рынка коммунальных услуг. Президент отметил, что на сегодня в этой сфере абсолютно нет независимых компаний, которые бы предоставляли услуги. В результате, монопольные предприятия жилищно-коммунального хозяйства могут позволить себе не заниматься реконструкцией и обновлением технической базы, перекладывая все дополнительные расходы на плечи потребителей.

«Мы потребляем воды больше, чем любой европеец, но где эта вода? Она там на улице, в сирени, а не в квартирах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

См. также Президент провел с журналистами дружественный монолог