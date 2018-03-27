Хромая Рада

«Ой, депутат!» – вскрикнула миниатюрная женщина возле калитки в ограждении вокруг Верховной Рады со стороны Шелковичной (здесь всегда толпятся люди-просители, чтобы передать тому или иному народному избраннику какие-то документы о несправедливости, с верой в то, что депутат обязательно разберется). Кроме корреспондента УНИАН дорогу переходили два телеоператора, никаких депутатов в радиусе 100 метров не наблюдалось. Все прояснилось секундой позже.

«Вы депутат?», - обратилась миниатюрная женщина непосредственно к корреспонденту УНИАН.

«К счастью, нет», - был ответ.

«Жаль», - женщина разочаровано пропустила журналистов в парламентский периметр.

Здесь было не людно: немного полиции, немного Нацгвардии, на площади перед зданием – до сотни митингующих. Все – о разном. Вкладчики банка «Михайловский» пришли напомнить, что далеко не все из них сумели-таки вернуть свои депозиты. Чернобыльцы рассказывали, что требуют у Рады проголосовать чернобыльские законопроекты (по их мнению, те документы, которые уже были приняты весной, не решают всех проблем ликвидаторов аварии на ЧАЭС и их семей). А переселенцы объясняли, что явились под здание парламента «просто напомнить о себе», потому что не имеют ни жилья, ни работы.

Время от времени кто-то из депутатов, спешащих к открытию сессии, замедлялся и, выслушав требования и пожелания участников этой разношерстной акции, бежал регистрироваться на рабочем месте. «Им на нас наплевать», - констатировал кто-то из чернобыльцев. Не согласиться с ним было трудно.

Тем временем в самом здании Верховной Рады, «обновленным» просьбой в гардеробе соблюдать дресс-код, повышением цен в столовой, новой ковровой дорожкой в сине-желтых цветах и переносом главного флага страны - флага Независимости со второго этажа кулуаров на первый, в так называемый портал – нишу между лестницами, никаких сенсаций не ожидалось, поэтому первый день работы в пленарном режиме начинался прогнозируемо скучно. Этому способствовали общая расслабленная атмосфера в депутатском корпусе, отсутствие сколько-нибудь массовых акций под стенами парламента и игнор заседания президентом, пообещавшим выступить перед депутатами со своим посланием только через два дня, в четверг, 7 сентября.

Под куполом царил традиционный для открытия сессии ажиотаж, схожий с 1 сентября в школах. Создавали его журналисты, фотографы, камеры, помощники депутатов, пресс-секретари партий и фракций и сами парламентарии, снующие – часто без дела - в кулуарах.

На банальные вопросы кто, где и с кем отдыхал, депутаты давали банальные ответы – с семьей, друзьями, пили водичку в Моршине, покоряли Карпаты, ездили в Одессу, летали в Турцию или Хорватию и т.д..

Представители Оппозиционного блока ожидаемо критиковали реформы, заявленные на осень, гарантировали, что не дадут за них ни одного голоса и уверяли, что страну спасут перевыборы Верховной Рады. «Наша позиция – перевыборы парламента, формирование эффективной коалиции и правительства и, после этого, реформы», - вещал Сергей Левочкин.

Недалеко от него первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко раскрывал «инсайды» пропрезидентской команды. Мол, реформы важны и будем их голосовать, планов на сессию у Рады – громадье, нужно поддержать внесенные президентом кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты, с кандидатурой главы НБУ президент должен определится до конца сентября, а если будут какие-то кадровые ротации в Кабмине, то нужно ожидать внесения кандидатур от премьера…

Его однопартийца, главу постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева волновали геополитические вопросы, в частности, заявление Путина о миротворческой миссии ООН на Донбассе. «Россия не живет по принципам международного права, а играет этими принципами. Очевидно, что цель - сделать что-то вроде Приднестровья, потому что, очевидно, что Россия будет настаивать на том, чтобы именно российские или пророссийские миротворцы участвовали, на что Украина, очевидно, пойти не сможет», - сказал он и добавил, что Украина уже давно требовала «нейтральных миротворцев».

Внефракционные скептики вроде народного депутата Виктора Чумака убеждали, что спокойной эта сессия не будет, скандалов хватит хоть на каждый день, но реальных изменений в стране ожидать не стоит: «Обещали глубинную политреформу, что дало бы возможность проводить другие реформы, но этого не случилось. Поэтому то, что сегодня происходит, это имитация. К примеру, что касается пенсионной реформы, нужно говорить об изменении системы пенсионного обеспечения, а не просто о поднятии пенсий».

Живо обсуждались и обещания ГПУ подать несколько десятков представлений на депутатов. Мол, с одной стороны, это можно расценивать как инструмент влияния президента на парламентариев для удержания коалиции в рабочем состоянии. Как известно, голосов «официального» парламентского большинства в составе фракций БПП и «Народный фронт» недостаточно для принятия решений, после всех перипетий предыдущих сессий в коалиции осталось 219 при 226 необходимых. Поэтому посильную помощь во время голосований оказывают депутаты из других фракций и внефракционные.

С другой стороны, в рядах депутатов есть кого и есть за что притягивать к ответственности. «Качественные представления должны быть, я уверен, что есть, против кого их подавать. Просто не нужно доводить эту тему до абсурда. Не стоит превращать парламент в инструмент снятия неприкосновенности, в ущерб остальным важным вопросам. Нужно, чтобы был приоритет качества над количеством. Вспомните, как рассматривали шесть представлений, это была целая эпопея. Так и сейчас, все прекрасно понимают, что часть представлений ничем не закончатся», - отметил внефракционный народный депутат Олег Петренко.

Наконец, собравшись в сессионном зале, рассевшись по местам и зарегистрировавшись 375 карточками (в реальности на тот момент в зале было гораздо меньше депутатов, что, в очередной раз, навевало грустные мысли о кнопкодавстве, победить которое вряд ли удастся в этом политическом сезоне), парламентарии приступили к работе. Вступительную речь как спикера Рады Андрея Парубия, так и премьера Владимира Гройсмана парламентарии, казалось, слушали вполуха. В этом им не уступали и министры, разместившиеся в своей ложе. Самым невнимательным, пожалуй, казался министр юстиции Павел Петренко, который все время смотрел в телефон. В отличие от него, наиболее сосредоточенными выглядели вице-премьер Вячеслав Кириленко, вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр культуры Евгений Нищук. Последний, к слову, сидел, прямо скажем, «на задворках», в самом последнем ряду правительственной ложи, и мог бы профилонить выступление шефа, но этого не делал.

Нынешняя осень, заявил Парубий, «будет особенной». «Это наш исторический шанс для завершения целого ряда реформ, которые были нами начаты на предыдущих сессиях, которые были наработаны в комитетах, которые прошли общественное обсуждение с общественной, экспертной средой», - подчеркнул он.

«Я хотел бы призвать всех нас объединиться для принятия конкретных решений, которые дадут возможность людям получить качественную пенсию, качественное образование, охрану здоровья, получить доступ к качественному и справедливому правосудию… Я хотел бы, чтобы мы боролись вместе – коалиция и оппозиция, внефракционные депутаты, которые болеют за Украину… Я призываю вас всех сделать эти изменения, перестать заниматься постоянными распрями. У нас есть шанс сделать Украину успешной», - вторил спикеру премьер.

А вот отклик депутатского корпуса на эти призывы оказался так себе. После выступлений лидеров фракций наступила кульминация вторничного собрания под куполом – Раде нужно было принять повестку дня седьмой сессии парламента. Но случился облом – голосов не было и «за» проголосовало всего 158 парламентариев.

После этого спикер предложил хотя бы поддержать повестку на неделю. И с четвертой попытки это удалось…

Поскольку главным вопросом повестки дня на вторник было рассмотрение реформы образования, активистка общественного движения Femen устроила «школьный» перфоманс возле первого подъезда Верховной Рады: раздевшись до юбочки, двух бантов в прическе и школьного колокольчика, влезла на одну из скульптурных композиций, обрамляющих здание парламента (четыре композиции, представляющие различные слои населения – рабочих, крестьян, ученых и интеллигенцию - были установлены в 1985 году). На деле, ни к школе, ни к образованию эта обнаженка не имела никакого отношения. И даже тот факт, что на груди у девушки было написано «School of Corruption» (с намеком на Раду), что она яростно звонила в школьный колокольчик, а ее коллеги в пресс-релизе поясняли, что так, «первым звонком», они «поздравляют» парламент – «школу коррупции» - с открытием нового сезона, нисколько не приближали само действо к заявленной теме, а образ активистки к образу старшеклассницы.

К слову, и пресса, и депутаты это «выступление» пропустили – Верховная Рада готовилась рассмотреть реформу образования. И, несмотря на яростные баталии вокруг поправок к законопроекту, к концу дня в парламенте нашлось 255 голосов «за».

Политический сезон стартовал.

Татьяна Урбанская