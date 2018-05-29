Коалицию по осени считают

Формально политический сезон уже стартовал, о чем могут свидетельствовать изрядно отдохнувшие депутаты, окучивающие новостные телеэфиры, но официально старт будет дан 5 сентября, когда свою работу в пленарном режиме возобновит Верховная Рада.

Планов у парламента на начало осени – громадье. Закрывая предыдущую шестую сессию 14 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий напомнил народным депутатам, что прерогативой для парламентариев должны стать медицинская и образовательная реформы. Учитывая, что к каждой из них было внесено, по крайней мере, по 1000 правок, «до осени депутаты смогут изучить их подробнее». «Уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и в сфере здравоохранения», - заявил глава парламента.

К концу августа планов прибавилось. Кроме здравоохранения и образования Рада должна будет заняться еще пенсионной и судебной реформами. «Есть около 50 законопроектов, которые нужно утвердить в парламенте уже этой осенью, которые значительно изменят ситуацию в стране в лучшую сторону», - заявил на заседании Кабмина 30 августа премьер Владимир Гройсман.

По его словам, правительство определило пять приоритетных пакетов законопроектов, по которым нужны решения Верховной Рады: «Это пенсионная реформа, медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности».

В свою очередь Парубий пообещал, что все эти реформы появятся в парламентской повестке дня в первые же пленарные недели. «У нас будет осень реформ в целом… Надеюсь, что по каждой из них будет положительный результат», - отметил спикер Верховной Рады.

К сожалению, ожидать от парламента быстрых и действенных решений по внедрению реформ, отложенных на осень, вряд ли приходится. Главным образом, мешать этому будет тот факт, что выборы 2019 года – не за горами. И, учитывая низкие рейтинги всех политсил, нешуточная борьба за электорат развернется уже сейчас. За вычетом действующего президента Петра Порошенко, все остальные политики постараются делать это под знаменем оппозиции. Точнее, множества пестрых оппозиций.

Коалицию видишь? А она есть

Усугубляет эту ситуацию и то, что коалиции, которая должна быть фундаментом для проведения нужных изменений через Верховную Раду, тоже не существует. Когда полтора года назад, после отставки Яценюка, потребовалось срочно сколотить новое парламентское большинство, договориться об этом сумели только две фракции – «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». На двоих у них не было 226 голосов уже тогда. Но, доукомплектовавшись внефракционными депутатами, эта шаткая конструкция сумела выдвинуть в премьеры Владимира Гройсмана и сформировать под него Кабмин. В принципе, на тот момент, большего от парламентариев и не требовалось. «Главная задача создания новой коалиции – не допустить досрочных выборов, а результативность ее работы на втором месте», - отмечал тогда заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политолог Алексей Голобуцкий.

В таком состоянии эта коалиция Шредингера сносно просуществовала почти до конца шестой сессии Верховной Рады: весь последний год успешные голосования обеспечивались не стойким парламентским большинством, а ситуативной поддержкой тех или иных законодательных актов…

Накануне длинных летних каникул «свинью» депутатам подложила и Генеральная прокуратура Украины. Представления ГПУ о снятии с ряда народных избранников депутатской неприкосновенности (а также просьбы о задержании и аресте некоторых из них) коснулись не только парламентариев, представляющих оппозицию. Под «каток репрессий» попали, в частности, народный депутат от «Народного фронта» Максим Поляков и народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат. Последнего, к слову, коллеги по фракции быстро из нее исключили.

На осень ГПУ и НАБУ якобы снова обещают не один десяток новых представлений на парламентариев, что, теоретически, может привести к еще большему «похудению» парламентского большинства: если не за счет представлений на членов коалиции, то за счет представлений на внефракционных, которые эту коалицию, когда успешно, когда – не очень – дополняли.

Итого, к началу седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва, коалиция состоит 219 народных депутатов при 226 необходимых.

По словам главы Центра «Ейдос», политолога Виктора Тарана, сегодня парламент живет в неких двух реальностях. С одной стороны, полноценной коалиции «на бумаге», как и нового коалиционного соглашения, не существует. С другой стороны, коалиция, которую можно наблюдать по количеству голосов, высвечивающихся на табло в Верховной Раде, вполне себе присутствует. «В принципе, тот факт, что у нас есть ситуативная коалиция, которая собирается под определенные законодательные акты – это плохо, так как свидетельствует про некоторую нестабильность. С другой стороны, даже такая система работает и, что важно, дает результаты», - говорит он.

Директор аналитического Центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев отмечает, что на сегодня некое скрытое пропрезидентское большинство (и часть фракции БПП, и внефракционные группы) может набрать около 250 голосов в поддержку тех или иных президентских инициатив. Но это вовсе не означает, что заявленные сейчас реформы легко получат эти голоса. Как показывает опыт предыдущих сессий, даже активный «сбор» голосов в поддержку коалиции, приводил к результативным голосованиям не так уж часто. «Скорее всего, будет принята пенсионная реформа, поскольку люди хорошо воспринимают новости об осовременивании и повышении пенсий, ведь это произойдет уже сегодня, а проблемные моменты реформы останутся «на будущее». Однако проблемы будут с образовательной и медреформой», - считает он.

Переформатирование vs перевыборы

В свою очередь, Виктор Таран считает, что три из четырех заявленных правительством масштабных реформ уже были поддержаны Верховной Радой в первом чтении, и каждый раз законопроекты набирали больше 250 голосов. Поэтому, по его мнению, если все документы будут качественно подготовлены ко второму чтению, в сотрудничестве с фракциями, официально не входящими в состав парламентского большинства, то шансы на принятие реформ высоки.

Кроме того, ситуацию с нехваткой голосов в официальной коалиции может изменить переформатирование Кабмина, о котором перед началом нового политсезона стали слишком часто говорить. «Это свидетельствует о том, что такой вариант рассматривается. В принципе, переформатирование Кабмина может добавить коалиции голосов путем присоединения к ней какой-то из фракций, которые сейчас находятся в оппозиции, взамен на министерские портфели», - считает Виктор Таран.

Состоится ли такой сценарий? Станет известно уже к середине октября. Но существует и другая точка зрения.

Так, по словам директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика, поскольку коалиции юридически не существует, а имеется политически и экономически мотивированное большинство в парламенте, созданное в ручном режиме, с каждым голосованием цена обеспечения позитивного результата растет, а финансовая база для этого, наоборот, уменьшается. «Денег на разнообразные субвенции для ситуативных партнеров уже не хватает, а аппетиты и команды президента, и союзников – растут», - говорит он.

Поэтому в новом политическом сезоне следует обратить внимание на начало бюджетного процесса, который стартует в сентябре. «В зависимости от того, чьи интересы будут учтены, и сколько будет недовольных, станет понятно, продолжит ли Верховная Рада работать или начнется парламентский кризис, выход из которого – досрочные выборы весной 2018 года», - отметил Кулик.

Он обратил внимание, что, упреждая возможность президента спустить курок подготовки к таким выборам, уже сегодня ведутся переговоры разных политических сил и групп о согласовании позиций.

Поле для манипуляций

К сожалению, проблема проведения досрочных выборов состоит в том, что с 2014 года нынешний созыв парламента так и не выполнил нескольких важных обещаний. Во-первых, до сих пор не принят избирательный кодекс – правила, по которым эти выборы должны были бы пройти. Сюда же можно отнести открытые списки, ограничение депутатской неприкосновенности и т.д.

Во-вторых, подсчет голосов, с высокой вероятностью, будет проводить все тот же нелегитимный состав Центральной избирательной комиссии, переназначить которую у Верховной Рады все никак не дойдут руки.

Как следствие, после таких «выборов» Украина может получить и парламент, и коалицию ничем не лучше предыдущих.

Кроме того, существует еще одна законодательная коллизия, связанная с формированием парламентского большинства. Тут необходимо вспомнить конституционные «качели». С одной стороны, после того, как Виктор Янукович, будучи президентом, вернул стране Конституцию 1996 года и смешанную избирательную систему, когда половину Верховной Рады составляют депутаты-мажоритарщики, Конституционный суд разъяснил, что в состав коалиции отдельные парламентарии могут входить наравне с фракциями. И на сегодня это решение остается в силе.

С другой стороны, есть еще одно разъяснение Конституционного суда, но уже к тексту Конституции 2004 года, где говорится, что коалиция может формироваться исключительно из депутатов фракций (исходя из пропорциональной избирательной системы). Украина сейчас живет именно по этой Конституции, но… Верховную Раду в 2014 году мы выбирали не по пропорциональной, а по смешанной избирательной системе, то есть, с наличием половины депутатов из мажоритарных округов.

Вот и получается, что прежде, чем планировать выборы, власти все же стоит добавить к списку первоочередных реформ на осень еще, как минимум, одну – избирательную.

Татьяна Урбанская