Четыре тайны украинского правительства

Почему Казначейство без объяснения причин прекратило обнародовать данные о сальдо единого казначейского счета?.. Дефицит - чуть ли не самая сокровенная тайна правительства... С первым весенним солнышком, показалось, стало больше и хороших новостей – их и обсуждают на первых пикниках. Доллар в обменках пошел вниз. Отток депозитов физических лиц притормозился. Разрыв между покупкой населением иностранной валюты и ее продажей сокращается. Задолженность по зарплате падает, а после взятия под стражуеще нескольких горе-не-владельцев предприятий зарплатные долги до лета будут в пределах статистической погрешности. Сальдо платежного баланса стало позитивным. Базовые отрасли экономики возобновили осторожный рост. И даже кредитование банками юрлиц выросло в марте – на 6,1 млрд. грн. Все эти новости можно подвести под один знаменатель – мы достигли дна, и оттуда есть два выхода. Первый – карабкаться вверх. Второй – брать в руки лопату политических дрязг и копать еще глубже.

Однако новости, как и солнышко, могут оказаться обманчивы. Доллар притих, потому что банки решили переждать административный гнев НБУ, календарные параметры которого по времени случайно совпали с предпасхальным пребыванием в Украине миссии МВФ. Банки увеличили кредитование юрлиц, потому что предусмотрительно выводят средства (полученные за счет рефинансирования) на связанные с ними структуры. Отток депозитов снизился, в частности, потому, что из банков, где введена временная администрация, вкладчики не могут закрыть даже те депозиты, сроки которых подошли к концу. Оживление на мировых металлургических рынках оказалось неустойчивым: цены снизились на все основные статьи украинского металлургического экспорта – на катанку, арматуру и заготовки, так же как упали и заказы. Поэтому сообщение Госкомстата об ожидаемом на будущей неделе состоянии дел в металлургическом производстве, скорее всего, особенно обнадеживающим не будет.

Несмотря на солнце, хорошую весеннюю погоду и очереди возле раскладок с огородными семенами в сочетании с готовностью украинцев массово передислоцировались на дачи и фазенды, крепнут опасения, что Украина входит в следующий этап кризиса – бюджетный. Ведь бюджет за первый квартал выполнен благодаря сочетанию инерции 2008 года, 11 млрд. кубов газа РУЭ и трехжильной настойчивости не так правительства, как лично премьера.

По инерции, бюджет первого квартала 2009 года наполнен налогами, оплаченными преимущественно по результатам хозяйственной деятельности 2008 года.

Нафтогаз оплатил тремя порциями 6 млрд. грн. НДС на импорт – за газ, выкупленный-экспроприированный-конфискованный (нужное подчеркнуть) у РУЭ. Именно эти миллиарды, перечисленные на счета Казначейства в последние дни января, февраля и марта, давали возможность хотя бы на бумаге выполнить бюджет. Есть подозрения, что именно на бумаге, поскольку открыт вопрос, хватало ли у НАК «живых» денег, чтобы и с таможней рассчитаться, и Газпрому заплатить.

А об «индивидуальной» работе с налогоплательщиками, «с каждым предприятием», премьер рассказала сама в ходе изнурительного ток-шоу по телевидению.

Апрель приносит новые испытания. Поскольку потусторонних средств от Нафтогаза ждать не приходится, правительство попыталось придумать им новый заменитель – в виде авансовых платежей от НБУ в счет прибыли, которая только должна сформироваться в 2009 году. Но тут же получило отпор от Секретариата Президента. Шлапак предостерег: «В упомянутом законопроекте (об изменениях в бюджет-2009, зарегистрировано за номером 4266. – Авт.) правительство предлагает в 2009 году ввести перечисление превышения доходов НБУ над расходами ежеквартально авансом. «Норма противоречит закону о Национальном банке и экономической логике, поскольку вряд ли кто в нашем государстве сможет спрогнозировать финансовый результат Национального банка в таком сложном году, как год 2009-й». Шансов на то, что указанная норма будет проголосована, нет, поскольку она, помимо прочего, вряд ли пройдет аудит в миссии МВФ, работающей сейчас в Украине.

Премьер не только уверяет, что бюджет выполняется бесперебойно, но и – в канун Дня космонавтики – находит время, чтобы заняться такими стратегическими вещами, как развитие национальной системы спутниковой связи. Последнее, разумеется, должно вселять уверенность, что с чем-чем, а с бюджетом у нас все в порядке.

Но почему-то берут сомнения, а так бы хотелось, чтобы они развеялись – лишь бы только правительство предоставляло исчерпывающую информацию, и не было места недомолвкам и домыслам. Ведь, согласитесь, в последнее время у нас стало больше тайной информации. Скажем, на весь мир объявили, что 18 марта правительство отменило временную надбавку на импорт, но где же постановление? База данных правительственных постановлений за указанное число, да, выдает конфиденциальное постановление №233. Если то самое постановление, то почему оно для служебного пользования? Если нет, то почему до сих пор не обнародован соответствующий документ? Что известно точно, так это то, что Государственная таможенная служба разослала таможням письмо № 11/1-10.21/2619-ЕП ДСП, согласно которому с 25.03.09 временная целевая надбавка не применяется к ранее принятому Законом № 923-VI от 4 февраля 2009 г. перечню продукции, кроме продукции групп 8418 и 8703 УКТВЭД (автомобили и холодильники). Опять же, ключевое слово – ДСП: для служебного пользования.

Не менее странные тайны и с выполнением бюджета за март.

Первая – почему Держказначейство без объяснения причин прекратило обнародовать данные о сальдо единственного казначейского счета? Последняя информация на сайте фиксирует соответствующие данные по состоянию на 1 апреля в объеме 4 млрд. 596 млн. грн. – на 3,5 млрд. и на 1,5 миллиардов меньше, чем, соответственно, на 1 февраля и 1 марта.

Вторая – собственные доходы Пенсионного фонда, согласно его же сообщению, в январе–марте 2009 года всего на 2,5% выше, чем год назад за соответствующий период. Однако размер средней пенсии за это время вырос на 46% – с 610 гривен в первом квартале прошлого года до 895 гривен сейчас. Так за счет чего финансируются более высокие пенсии, если собственные доходы ПФ фактически застыли на уровне прошлого года? За счет – и это третья тайна – займа с единого казначейского счета.

Учитывая разрыв между собственными поступлениями и размером пенсий, непогашенная сумма займа с казначейского счета должна была бы составлять по меньшей мере 6 миллиардов гривен. Но об этом – ни гугу ни от правительства, ни от ПФ. При этом сальдо казначейского счета неуклонно близится к нулю, и скоро оттуда уже нечего будет брать. Конечно, если обмелевший счет не наполнит Нацбанк, ведь правительство прижмет его в угол убийственным аргументом – или пенсионные долги, или, господа Стельмах и Шаповалов, монетизируйте дефицит.

И именно дефицит является чуть ли не самой сокровенной – четвертой – тайной. О его размере тоже ни слова, если не учитывать заверения замминистра финансов Матвийчука –, мол, «очевидно, будет небольшой дефицит».

Как может дефицит быть «небольшим» при условиях: а) падения доходов бюджета по сравнению с первым кварталом прошлого года где-то на 6% при расходах, которые должны финансироваться при любой бюджетной погоде и б) роста объема казначейских облигаций, находящихся в обороте, за первый квартал на 5 млрд. 392 млн. грн., – остается тайной. Так же, как может быть профицитным финансовый план Нафтогаза на 2009 год несмотря на его 20-миллиардный долг Ощадбанку.

Британский премьер Денис Хили в 70-е годы позабавил публику фразой: есть три вещи, которым вы никогда не должны верить. Первая – да, я тебя буду любить и утром. Вторая – ваш чек уже в почте. И третья – я политик, и я хочу вам помочь.

В украинских реалиях стоит добавить и четвертую – бюджет перевыполняется.

Станислав Голубенко