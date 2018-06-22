Антикризисные темники от Тимошенко

Названия законов и правительственных постановлений тщательным образом редактируются на предмет подчеркивания вторичности кризисных процессов в Украине на фоне мирового ненастья... На негативную информацию наложено табу...

Трактовка украинским правительством кризиса заслуживает не меньшего внимания, чем сам кризис. Ее гомеопатическое дозирование перед подачей на стол электората может представлять интерес не только для экономистов и политологов, но и лингвистов, социологов, медийщиков, не говоря о специалистах по паблик-рилейшнз. Для психологов поединок украинского Кабмина во главе с Ю.В. с кризисом особенно интересен, поскольку развенчивает хрестоматийную последовательность восприятия негативных новостей, не только неоднократно описанную в профессиональной литературе, но и наглядно продемонстрированную Джеком Николсоном и Морганом Фриманом в недавнем блокбастере « Пока не дал дуба ».

Таких этапов (восприятия плохих новостей), по определению, пять. Сначала – ОТКАЗ верить в то, что произошло. Тут правительство вело себя как по учебникам – еще в октябре Тимошенко убеждала, что кризис обойдет Украину стороной, а в телеинтервью 5-му каналу, ролик из которого потом крутили “регионалы", премьер вообще запрещала ведущему употреблять это слово всуе. А летом, когда рейтинговые агентства первыми заметили тучи на горизонте украинской металлургии и начали снижать суверенный рейтинг Украины, они нарвались на отнекивания украинских правительственных чиновников.

Потом согласно хронологии должно идти ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. Привыкая к мысли, что полная бюджетная чаша может дать трещину, правительство на всякий случай создает Стабилизационный фонд и подписывает меморандумы с ключевыми отраслями.

Дальше психологи ожидают ГНЕВ – и гнев не заставил себя ждать. В сногсшибательном ухудшении ситуации в Украине, по версии Кабмина были виноваты все– и Президент, и НБУ, и коммерческие банки, и олигархи, и оппозиция, и СМИ, и местные чиновники-саботажники. Время от времени гнев прорывается и в настоящее время, но в заметно меньших дозах – прилюдные свары украинских панов поднадоели миру и международным финансовым организациям. Эконометристы утверждают, что каждый публичный конфликт повышает доходность украинских еврооблигаций (то есть они падают в цене) на несколько базисных пунктов (один базисный пункт – одна десятая процента).

А вот в чем правительству нужно таки отдать должное, так это в том, что оно, благодаря 24-часовой энергетике госпожи Тимошенко, полностью проскочило четвертый этап – этап ДЕПРЕССИИ. Ни малейшего ее проявления на публике не заметно.

В то же время само для себя правительство доросло до последней стадии понимания того, что произошло, – это ОСОЗНАНИЕ. Правительство, судя по всему, таки осознает, насколько сложна ситуация, как ее развитие может отразиться на рейтингах, где лежит предел резервам правительства, однако публике предлагаются «темники» образца 2009 года – предварительно препарированные, отфильтрованные новости, у которых так же много общего с реальной ситуацией, как и у прошлогодних спешно завезенных «антиинфляционных» субпродуктов с настоящим мясом. Ораторских способностей исключительно русскоязычных экономистов-“регионалов” (Азаров, Акимова, Плотников) крайне недостаточно, чтобы перебить шарм Тимошенко, которая владеет непревзойденным в этой стране талантом преподносить плохие новости в такой подарочной упаковке, которая даже не обращаешь внимания, что же там внутри.

Прежде всего – правительственные чиновники во главе с премьером старательно подбирают высказывания и тезисы, чтобы вживлять в сознание тех, кто вскоре пойдет к избирательным урнам, постулат – украинского кризиса как такового нет. Есть лишь влияние мирового финансового кризиса на преимущественно крепкую отечественную экономику со значительным запасом прочности. Даже названия законов и правительственных постановлений не менее тщательным образом редактируются на предмет подчеркивания вторичности кризисных процессов в Украине на фоне мирового ненастья. Чего стоит лишь, скажем, название закона о финансовой поддержке строительной отрасли – «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Несомненно, вирус рецессии был принесен извне, однако попал он на питательную почву. В отечественной экономике уже разворачивались латентные процессы, которые только и ожидали внешнего возбудителя. Конечно, наше правительство предпочитает не признавать своих ошибок, а их было довольно много. Непрестанный рост негативного сальдо платежного баланса рано или поздно должен был завершиться девальвацией гривни. Приложило ли правительство руку (своими решениями) к тому, что темпы роста импорта головокружительно опережали динамику экспорта? Забыли ли уж мы (однако Интернет сохранил) победные реляции от того, что импорт заполонил страну, а бюджет стал зависимым от налогов на внешнюю торговлю. Главный мытарь страны, который обеспечивал двойное перевыполнение планов, превратился впоследствии в топ-врага. Чтобы залить инфляционный очаг бензином, в страну спешно, по правительственному постановлению завозилось мясо неизвестного происхождения, которое в настоящее время гниет на складах. Другой продукт тлел в зернохранилищах и сбрасывался с кораблей в Черное море, поскольку правительство запретило экспорт зерна в то время, когда мировые цены на него достигли рекордных отметок. Однако украинская экономика на сегодня умышленно презентуется как невинная жертва мирового кризиса, перед нашествием которого она не была способна устоять.

Во-вторых, хотя импортированные кризисные процессы в украинской экономике таки признаются (с большой неохотой), вместе с тем имеет место негласное табу на представление их в негативном свете. Наверное, каждый на месте правительства в аналогичной ситуации вел бы себя так же – не заниматься же экономическим мазохизмом. Единственный министр, чье понимание экономических процессов не втискивалось в прокрустово ложе правительственной матрицы, уже несколько месяцев безработный.

Нет, оруэлловского Министерства экономической правды в Украине пока еще не создали... При этом реакция «теневого правительства» удивляет своей поверхностностью.

Кабмин между тем обоснованно считает, что откровенное обнажение фактов может вызвать панику, а потому взял на вооружение методы выборочной статистики и креативного преподнесения экономических тенденций. Для этой цели все средства хорошие, и вот лишь несколько из них:

1. Очень своевременным оказалось решение Госкомстата о переходе на поквартальное обнародование данных о динамике ВВП. Нужно признать, что такое решение действительно отвечает международным стандартам и готовилось оно заранее, в докризисные времена, а теперь оказалось очень уместным. К 15 мая, когда Госкомстат обнародует данные о сокращении ВВП в первом квартале, правительство уже будет вооружено несколькими десятками пиар-заготовок, призванными амортизировать эффект от этого сообщения (вроде«это было давно, а с тех пор ситуация изменилась к лучшему» или “ситуация в Украине не хуже, чем в других странах”).

2. Сообщений о выполнении бюджета фактически нет, если не считать такими пресс-релизы, которые рапортуют о перевыполнении органами взыскания планов за некий период.

Что такое план на период? Это собственноручно выставленный маяк, который при необходимости всегда можно передвинуть, чтобы создалось впечатление перевыполнения. Чтобы маяки не передвигались с места на место, их нужно публиковать – однако на официальных правительственных сайтах бесполезно искать росписи доходов и расходов бюджета. Минфин с уходом Пинзеника вообще самоустранился от выпуска пресс-релизов о выполнении бюджета и упорно считает, что самая интересная экономическая новость – это количество местных бюджетов, принятое по состоянию на начало апреля. Информация о дефиците бюджета вообще больше не публиковалась.

3. Если Госкомстат – и здесь нужно отдать этому ведомству должное – обнародовал информацию в соответствии с графиком, то появление других сообщений государственных органов власти поставлено в зависимость от знака информации – “позитивный” он или “негативный”. Вот и Пенсионный фонд наперегонки сам с собой отчитывался о перевыполнении так называемого плана собственных поступлений на январь и февраль – соответственно, в первые же дни февраля и марта.

Но вот заканчивается первая декада апреля, однако почему-то победных реляций о мартовских достижениях на сайте ПФ нет.

4. Про упорные заверения в 0,4-процентном росте экономики в то время, как прогнозы международных финансовых организаций уже дают 9-процентное падение, уже и говорить как-то неудобно.

Однако decies repetta placbit – “десять раз повторенное – понравится”, говорили римляне. «Ситуация в Украине стабилизировалась благодаря действенным мерам правительства. Экономический рост возобновлен», – таким должен был бы быть пилотный пресс-релиз нового института государственной власти – Министерства экономической правды.

Станислав Голубенко