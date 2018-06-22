Антикризисные темники от Тимошенко
Названия законов и постановлений Кабмина тщательно редактируются на предмет подчеркивания вторичности кризисных процессов в Украине на фоне мирового ненастья... На негативную информацию наложили табу..
Названия законов и правительственных постановлений тщательным образом редактируются на предмет подчеркивания вторичности кризисных процессов в Украине на фоне мирового ненастья... На негативную информацию наложено табу...
|Юлия Тимошенко
Таких этапов (восприятия плохих новостей), по определению, пять. Сначала – ОТКАЗ верить в то, что произошло. Тут правительство вело себя как по учебникам – еще в октябре Тимошенко убеждала, что кризис обойдет Украину стороной, а в телеинтервью 5-му каналу, ролик из которого потом крутили “регионалы", премьер вообще запрещала ведущему употреблять это слово всуе. А летом, когда рейтинговые агентства первыми заметили тучи на горизонте украинской металлургии и начали снижать суверенный рейтинг Украины, они нарвались на отнекивания украинских правительственных чиновников.
Потом согласно хронологии должно идти ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. Привыкая к мысли, что полная бюджетная чаша может дать трещину, правительство на всякий случай создает Стабилизационный фонд и подписывает меморандумы с ключевыми отраслями.
Дальше психологи ожидают ГНЕВ – и гнев не заставил себя ждать. В сногсшибательном ухудшении ситуации в Украине, по версии Кабмина были виноваты все– и Президент, и НБУ, и коммерческие банки, и олигархи, и оппозиция, и СМИ, и местные чиновники-саботажники. Время от времени гнев прорывается и в настоящее время, но в заметно меньших дозах – прилюдные свары украинских панов поднадоели миру и международным финансовым организациям. Эконометристы утверждают, что каждый публичный конфликт повышает доходность украинских еврооблигаций (то есть они падают в цене) на несколько базисных пунктов (один базисный пункт – одна десятая процента).
А вот в чем правительству нужно таки отдать должное, так это в том, что оно, благодаря 24-часовой энергетике госпожи Тимошенко, полностью проскочило четвертый этап – этап ДЕПРЕССИИ. Ни малейшего ее проявления на публике не заметно.
В то же время само для себя правительство доросло до последней стадии понимания того, что произошло, – это ОСОЗНАНИЕ. Правительство, судя по всему, таки осознает, насколько сложна ситуация, как ее развитие может отразиться на рейтингах, где лежит предел резервам правительства, однако публике предлагаются «темники» образца 2009 года – предварительно препарированные, отфильтрованные новости, у которых так же много общего с реальной ситуацией, как и у прошлогодних спешно завезенных «антиинфляционных» субпродуктов с настоящим мясом. Ораторских способностей исключительно русскоязычных экономистов-“регионалов” (Азаров, Акимова, Плотников) крайне недостаточно, чтобы перебить шарм Тимошенко, которая владеет непревзойденным в этой стране талантом преподносить плохие новости в такой подарочной упаковке, которая даже не обращаешь внимания, что же там внутри.
|Юлия Тимошенко
Несомненно, вирус рецессии был принесен извне, однако попал он на питательную почву. В отечественной экономике уже разворачивались латентные процессы, которые только и ожидали внешнего возбудителя. Конечно, наше правительство предпочитает не признавать своих ошибок, а их было довольно много. Непрестанный рост негативного сальдо платежного баланса рано или поздно должен был завершиться девальвацией гривни. Приложило ли правительство руку (своими решениями) к тому, что темпы роста импорта головокружительно опережали динамику экспорта? Забыли ли уж мы (однако Интернет сохранил) победные реляции от того, что импорт заполонил страну, а бюджет стал зависимым от налогов на внешнюю торговлю. Главный мытарь страны, который обеспечивал двойное перевыполнение планов, превратился впоследствии в топ-врага. Чтобы залить инфляционный очаг бензином, в страну спешно, по правительственному постановлению завозилось мясо неизвестного происхождения, которое в настоящее время гниет на складах. Другой продукт тлел в зернохранилищах и сбрасывался с кораблей в Черное море, поскольку правительство запретило экспорт зерна в то время, когда мировые цены на него достигли рекордных отметок. Однако украинская экономика на сегодня умышленно презентуется как невинная жертва мирового кризиса, перед нашествием которого она не была способна устоять.
Во-вторых, хотя импортированные кризисные процессы в украинской экономике таки признаются (с большой неохотой), вместе с тем имеет место негласное табу на представление их в негативном свете. Наверное, каждый на месте правительства в аналогичной ситуации вел бы себя так же – не заниматься же экономическим мазохизмом. Единственный министр, чье понимание экономических процессов не втискивалось в прокрустово ложе правительственной матрицы, уже несколько месяцев безработный.
Нет, оруэлловского Министерства экономической правды в Украине пока еще не создали... При этом реакция «теневого правительства» удивляет своей поверхностностью.
Кабмин между тем обоснованно считает, что откровенное обнажение фактов может вызвать панику, а потому взял на вооружение методы выборочной статистики и креативного преподнесения экономических тенденций. Для этой цели все средства хорошие, и вот лишь несколько из них:
1. Очень своевременным оказалось решение Госкомстата о переходе на поквартальное обнародование данных о динамике ВВП. Нужно признать, что такое решение действительно отвечает международным стандартам и готовилось оно заранее, в докризисные времена, а теперь оказалось очень уместным. К 15 мая, когда Госкомстат обнародует данные о сокращении ВВП в первом квартале, правительство уже будет вооружено несколькими десятками пиар-заготовок, призванными амортизировать эффект от этого сообщения (вроде«это было давно, а с тех пор ситуация изменилась к лучшему» или “ситуация в Украине не хуже, чем в других странах”).
2. Сообщений о выполнении бюджета фактически нет, если не считать такими пресс-релизы, которые рапортуют о перевыполнении органами взыскания планов за некий период.
Что такое план на период? Это собственноручно выставленный маяк, который при необходимости всегда можно передвинуть, чтобы создалось впечатление перевыполнения. Чтобы маяки не передвигались с места на место, их нужно публиковать – однако на официальных правительственных сайтах бесполезно искать росписи доходов и расходов бюджета. Минфин с уходом Пинзеника вообще самоустранился от выпуска пресс-релизов о выполнении бюджета и упорно считает, что самая интересная экономическая новость – это количество местных бюджетов, принятое по состоянию на начало апреля. Информация о дефиците бюджета вообще больше не публиковалась.
3. Если Госкомстат – и здесь нужно отдать этому ведомству должное – обнародовал информацию в соответствии с графиком, то появление других сообщений государственных органов власти поставлено в зависимость от знака информации – “позитивный” он или “негативный”. Вот и Пенсионный фонд наперегонки сам с собой отчитывался о перевыполнении так называемого плана собственных поступлений на январь и февраль – соответственно, в первые же дни февраля и марта.
Но вот заканчивается первая декада апреля, однако почему-то победных реляций о мартовских достижениях на сайте ПФ нет.
4. Про упорные заверения в 0,4-процентном росте экономики в то время, как прогнозы международных финансовых организаций уже дают 9-процентное падение, уже и говорить как-то неудобно.
Однако decies repetta placbit – “десять раз повторенное – понравится”, говорили римляне. «Ситуация в Украине стабилизировалась благодаря действенным мерам правительства. Экономический рост возобновлен», – таким должен был бы быть пилотный пресс-релиз нового института государственной власти – Министерства экономической правды.
Станислав Голубенко