Всемирный банк ухудшил прогнозы ВВП и инфляции в Украине

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз относительно динамики валового внутреннего продукта Украины в 2009 году до 9% падения против 4% падения, прогнозируемых ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Также, по его словам, ВБ ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 13,6% до 16,4%. При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ сообщил, что к 2010 году инфляция в Украине замедлится до 10%, а к 2011 г. - до 8%.

В свою очередь директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР отметил, что данный прогноз будет актуален только в случае принятия властями Украины пакета антикризисных мер.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП в 2009 году с 4,5% до уровня «минус 4%». При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.