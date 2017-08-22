После переговоров с Сурковым Волкер встретился в Вильнюсе с главой МИД Литвы

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер встретился в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам Линкявичюс.

«Приветствовал хорошего друга посла Волкера. Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению российской агрессии против Украины», - подчеркнул Линкявичюс.

Welcomed good friend amb. K. Volker. Transatlantic unity & principled posture - key in bringing end to #Russia‘s aggression against #Ukrainepic.twitter.com/y6Kuze4IK4 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 22, 2017

Как известно, Волкер осуществляет трехдневный тур, в рамках которого он 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса. "Дискуссия велась в духе взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости. Приверженность Минским соглашениями под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы к их реализации", - заверил Сурков.

23 августа Волкер приедет в Украину.