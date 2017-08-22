После переговоров с Сурковым Волкер встретился в Вильнюсе с главой МИД Литвы

14:10, 22 августа 2017
Политика
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Литовский министр подчеркнул, что трансатлантическое единство - ключ к прекращению российской агрессии против Украины.

23 августа Он приедет в Украину / фото twitter.com/linkeviciusl

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер встретился в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам Линкявичюс.

«Приветствовал хорошего друга посла Волкера. Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению российской агрессии против Украины», - подчеркнул Линкявичюс.

Как известно, Волкер осуществляет трехдневный тур, в рамках которого он 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса. "Дискуссия велась в духе взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости. Приверженность Минским соглашениями под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы к их реализации", - заверил Сурков.

23 августа Волкер приедет в Украину.

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